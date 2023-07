Ucrânia não está pronta para entrar na Otan neste momento, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Ucrânia não está pronta para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) neste momento. A fala foi feita durante entrevista para o canal CNN divulgada neste domingo, 9.

O presidente americano sinalizou que a aprovação da Ucrânia no bloco militar em meio a uma guerra com a Rússia poderia provocar um conflito de escala internacional. O posicionamento dos Estados Unidos poderia mudar “se houver um acordo de paz”, afirmou Biden.

“Não acho que há unanimidade na Otan sobre trazer a Ucrânia para a nossa família neste momento, no meio de uma guerra. Estamos determinados a defender cada centímetro do território da Otan, é um compromisso que todos nós assumimos, então se fizermos isso com a guerra acontecendo teríamos uma guerra mundial”, disse Biden.

Presidente americano Joe Biden afirma querer evitar 'conflito de escala internacional' Foto: Susan Walsh/AP

Segundo Biden, ele disse ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que, enquanto a Ucrânia não fosse aprovada para ingressar na Otan, os Estados Unidos estariam prontos para oferecer apoio militar pelo tempo necessário.

O presidente americano acrescentou que defende um caminho racional para solucionar a guerra entre Rússia e Ucrânia.