O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está se opondo à venda planejada da US Steel, produtora de aço de Pittsburgh que desempenhou um papel fundamental na industrialização dos EUA, para a Nippon Steel do Japão, dizendo em uma declaração a ser divulgada nesta quinta-feira, 17, que os EUA precisam “manter fortes empresas siderúrgicas americanas movidas por trabalhadores siderúrgicos americanos”.

Em uma declaração obtida antecipadamente pela The Associated Press, Biden acrescenta: “A US Steel tem sido uma empresa siderúrgica americana icônica por mais de um século, e é vital que ela continue sendo uma empresa siderúrgica americana de propriedade e operação nacional”.

PUBLICIDADE O anúncio de quinta-feira, feito no momento em que Biden está fazendo campanha no meio-oeste dos EUA, pode ter repercussões em sua disputa contra o candidato presumido do Partido Republicano, Donald Trump. O presidente democrata fez da restauração da manufatura americana uma pedra angular de sua agenda enquanto busca a reeleição, e tem o apoio da AFL-CIO e de vários outros sindicatos importantes. A Nippon Steel anunciou em dezembro que planejava comprar a produtora de aço sediada em Pittsburgh por US$ 14,1 bilhões, levantando preocupações sobre o que a transação poderia significar para trabalhadores sindicalizados, cadeias de suprimentos e segurança nacional dos EUA.

É vital que a US Steel continue sendo 'uma empresa siderúrgica americana de propriedade e operação nacional', afirma Joe Biden. Foto: Morry Gash/AP

Logo após o anúncio do acordo, a Casa Branca indicou que ele estaria sendo analisado pelo secreto Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos. O governo não fornece oficialmente atualizações sobre o processo de análise do CFIUS.

O presidente democrata tem um grande megafone para opinar sobre o assunto, mas ele não está intervindo no processo de análise nem bloqueando formalmente o acordo, de acordo com uma pessoa familiarizada com as deliberações que insistiu no anonimato para discutir a situação.

Trump disse no início deste ano, após se reunir com o sindicato Teamsters, que impediria a aquisição da US Steel : “Eu a bloquearia. Acho que é uma coisa horrível quando o Japão compra a US Steel. Eu bloquearia isso instantaneamente”.

Publicidade

Biden viajará na quinta-feira para Saginaw, Michigan, que já foi sede de várias fábricas da General Motors e onde ele espera que seu apoio dos trabalhadores sindicalizados possa repercutir entre os eleitores.

A cidade fica em um condado decisivo que apoiou Trump por pouco em 2016 e depois virou para Biden em 2020, tornando-o uma disputa crucial na corrida presidencial deste ano.

Nippon Steel anunciou em dezembro que planejava comprar a US Steel por US$ 14,1 bilhões, levantando preocupações nos EUA. Foto: Yuka Obayashi/Reuters

Biden tem um relacionamento próximo com a United Steelworkers. Ele deu ao sindicato “garantias pessoais” de que os apoiaria, de acordo com uma declaração de fevereiro do sindicato sobre os planos da Nippon Steel. A U.S. Steel tem sua sede na Pensilvânia, outro estado importante nas eleições deste ano.

A United Steelworkers emitiu uma declaração na semana passada, depois de se reunir com representantes da Nippon Steel, dizendo que tinha preocupações quanto ao fato de a empresa honrar os acordos trabalhistas existentes e quanto à transparência financeira da empresa, acrescentando que havia “barreiras” para o fechamento de uma fusão.

Os EUA consideram o Japão um de seus aliados mais próximos e um parceiro fundamental no combate às ambições e à influência da China na Ásia. Biden visitou o país duas vezes como presidente e receberá o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na Casa Branca em 10 de abril.

Mas as conexões da Nippon Steel com a China levantaram preocupações dentro do governo. Mais da metade do aço produzido globalmente vem da China, de acordo com a World Steel Association. A Índia é o segundo maior produtor, seguida pelo Japão e pelos Estados Unidos.