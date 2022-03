Joe Biden visita cidade polonesa perto da fronteira com a Ucrânia nesta sexta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca nesta sexta-feira, 25, na Polônia, país que recebeu o maior número de refugiados ucranianos após a invasão russa, onde visitará a cidade de Rzeszów, próxima à fronteira com a Ucrânia, informou a Casa Branca.

Biden viajará diretamente a essa cidade polonesa a partir de Bruxelas, primeira parada da sua viagem à Europa, onde se reuniu com líderes do G7 e da Otan. Ele será recebido pelo presidente da Polônia, Andrzej Duda, no início da tarde.

Em Rzeszów, cidade com cerca de 200 mil habitantes que fica a apenas uma hora de carro da fronteira com a Ucrânia, Biden vai conhecer em primeira mão a resposta humanitária para acolher o crescente número de refugiados ucranianos que chegam do país vizinho, de acordo com a agenda presidencial.

O presidente Joe Biden durante evento da Otan em Bruxelas nesta quinta-feira, 24. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Em seguida, o presidente americano se reunirá com membros da 82ª Divisão Militar Aerotransportada das Forças Armadas dos EUA, enviada para a área para reforçar o flanco leste da Otan.

O democrata ainda fará uma parada na capital polonesa, Varsóvia, onde continuará sua programação no sábado, 26, antes de voltar para Washington.

A invasão russa da Ucrânia, que começou há um mês, provocou um movimento de refugiados na Europa que não se via desde a 2.ª Guerra: já são 3,6 milhões de pessoas, mas o número continua aumentando.

O principal destino até agora é a Polônia, onde chegaram 2,1 milhões, dos quais cerca de 1,2 milhões ainda permanecem no país, enquanto os restantes se deslocaram para outros países europeus, especialmente a Alemanha./ EFE