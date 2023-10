Jornalistas da BBC são agredidos e mantidos sob mira de armas pela polícia de Israel, diz rede

Jornalistas da rede britânica BBC que estavam fazendo a cobertura do conflito na Faixa de Gaza foram agredidos e mantidos sob a mira de uma arma pela polícia de Israel, relatou a rede nesta sexta-feira, 13. A equipe foi abordada na cidade israelense de Tel Aviv enquanto se deslocava para o hotel.

Segundo a BBC, os jornalistas Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab e outros membros da equipe árabe da rede tiveram seu carro interceptado. Eles foram retirados a força do veículo, revistados e empurrados. Um deles pegou o celular para tentar gravar o incidente, momento em que teve o telefone jogado no chão e foi atingido no pescoço.

“Uma de nossas equipes árabes da BBC News destacadas em Tel Aviv, em um veículo claramente identificado como mídia, foi parada e agredida ontem à noite pela polícia israelense. Os jornalistas devem poder reportar livremente sobre o conflito entre Israel e Gaza”, disse um porta-voz da BBC.

Pelo menos 11 jornalistas – nove palestinos, um libanês e um israelense – foram confirmados como mortos nesta semana, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Nesta sexta-feira, o cinegrafista da Reuters Issam Abdallah foi morto e pelo menos seis outros jornalistas ficaram feridos em meio a bombardeios no Líbano. Abdallah foi atingido enquanto transmitia ao vivo um dos bombardeios. A agência disse que iniciou uma investigação própria sobre o caso.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse anteriormente que o organismo mundial espera uma investigação sobre o que aconteceu. “Os jornalistas precisam ser protegidos e autorizados a fazer o seu trabalho”, disse ele./Com NYT.