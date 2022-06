Jubileu de Platina: Elizabeth II acena para britânicos no Palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth II participou do 1° dia de comemorações do Jubileu de Platina -- que marca seus 70 anos a frente do trono britânico -- em Londres. Apesar da Casa Real não ter confirmado com antecedência sobre a participação da monarca de 96 anos nos eventos comemorativos, Elizabeth apareceu na secada do Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, 2, e saudou a multidão que acompanhava o evento.

Apoiada em uma bengala e vestindo uma roupa azul de pompa, Elizabeth apareceu acompanhada pelo príncipe Charles e pelo príncipe William, dois primeiros na linha de sucessão do trono. O protagonismo dos dois herdeiros durante as celebrações já era esperado, em um claro aceno sobre a continuidade da monarquia.

Leia também Jubileu de Platina de Elizabeth II joga holofote na sucessão e futuro do príncipe Charles

“Obrigado a todos que estiveram envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para marcar meu Jubileu de Platina, no Reino Unido e em toda a Commonwealth”, disse a rainha em um comunicado no início das festividades. “Continuo a ser inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada.”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Rainha Elizabeth II aparece na sacada do Palácio de Buckingham no 1° dia de celebração do Jubileu de Platina, ao lado de integrantes da família real. Foto: Paul Grover/ REUTERS

O envolvimento da rainha nas comemorações deste ano será limitado em comparação a jubileus anteriores, quando ela promoveu verdadeiras voltas ao mundo, visitando países da Commonwealth.

Nos últimos meses, a Elizabeth cortou as aparições públicas devido ao que o Palácio de Buckingham chama de “problemas de mobilidade episódicos”. Em maio, ela perdeu a abertura do parlamento pela primeira vez em quase seis décadas, sendo substituída por Charles.

As comemorações -- que marcam não apenas o início do Jubileu, mas também o 69° aniversário da coroação de Elizabeth, coroada um ano após se tornar rainha de fato, após a morte do pai, George VI -- começaram com o Trooping the Colour, um desfile militar realizado anualmente para marcar o aniversário oficial da rainha, onde 1.500 soldados marcharam ao som de música militar em uniformes cerimoniais de túnicas escarlates e chapéus de pele de urso.

Jubileu de Platina: veja as comemorações em Londres + 5

Dezenas de milhares de admiradores da realeza agitaram bandeiras nas ruas de Londres para um desfile militar no início das celebrações do Jubileu de Platina, que se prolongarão por quatro dias.

Mais tarde, a multidão se mudou para o Mall, a grande avenida que leva ao Palácio de Buckingham, onde sob um sol brilhante eles aplaudiam e agitavam bandeiras da União enquanto uma exibição de aviões modernos e históricos acontecia no alto.

Elizabeth está no trono há mais tempo do que qualquer um de seus antecessores e é a terceira monarca reinante mais longeva em um Estado soberano. Pesquisas de opinião mostram que ela continua extremamente popular e respeitada entre os britânicos.

Jubileu de Platina: relembre momentos históricos do reinado de Elizabeth II + 13

Alguns membros da família real estiveram ausentes nesta quinta, incluindo o segundo filho da rainha, o príncipe Andrew, de 62 anos -- que recentemente respondeu a uma acusação de abuso sexual nos EUA. De acordo com a Casa Real, ele testou positivo para covid-19.

O príncipe Harry, neto da rainha, que agora mora em Los Angeles com a esposa Meghan Markle depois de deixar os deveres reais, assistiu ao desfile, mas não subiu à varanda do palácio, onde subiram apenas parentes que cumprem seus deveres reais.

A celebração continua noite desta quinta, quando faróis serão acesos em todo o país e na Commonwealth, com a rainha pronta para liderar com a iluminação do Principal Platinum Jubilee Beacon em sua casa no Castelo de Windsor.

Bisnetos reais roubam a cena

A aparição da rainha no Palácio de Buckingham e a participação do príncipe William no desfile Trooping the Colour foram ofuscadas nesta quinta-feira, contudo, pela aparição dos “bisnetos reais” George, Charlotte e Louis, filhos de William e Kate Middleton.

Os filhos do príncipe William e de Kate Middleton, George, Louis e Charlotte, cumprimentam o público durante o primeiro evento do Jubileu de Platina da rainha. Foto: Andy Rain/ EFE

Os três pequenos da realeza desfilaram em uma carruagem aberta pelo The Mall, cumprimentado o público que se aglomerava na avenida londrina.

O príncipe Louis, de 4 anos, cobre os ouvidos e grita ao lado da rainha Elizabeth, durante a passagem dos caças da Real Força Aérea pelo Palácio de Buckingham. Foto: Hannah McKay/ Reuters

Ao lado da rainha e dos outros integrantes da família real, na sacada do Palácio de Buckingham, Louis, de 4 anos, voltou a roubar a cena ao cobrir os ouvidos e gritar durante a passagem de jatos da Real Força Aérea britânica, que fizeram uma apresentação ao público./ REUTERS