Juiz do Estado da Geórgia descarta parte das acusações sobre Trump em caso sobre eleição de 2020

ATLANTA, EUA - Um juiz do Estado da Geórgia, nos EUA, descartou seis das acusações contra o ex-presidente americano Donald Trump no caso de interferência no processo eleitoral de 2020.

Cada uma das acusações rejeitadas está relacionada às gestões de Trump e de alguns dos outros réus, incluindo o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani e o ex-chefe de gabinete Mark Meadows. No entanto, o juiz não retirou a acusação de organização criminosa, que é considerada um crime federal.

O ex-presidente americano Donald Trump em evento em Rome, Georgia, 9 de março de 2024. Foto: Mike Stewart / AP

De acordo com as acusações, Trump e seus associados pressionaram funcionários do governo da Geórgia para alterar os resultados das eleições que o magnata republicano perdeu.

O juiz Scott McAffee, responsável pelo caso, determinou que, embora as acusações contenham “elementos essenciais” de cada crime, elas não forneceram detalhes suficientes.

Ex-presidente Donald Trump em 7 de dezembro de 2023. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

O argumento do juiz afirma que as acusações da promotoria têm uma carência fatal de detalhes. /EFE