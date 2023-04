Juiz federal nos EUA derruba aprovação de pílula abortiva em todo o país

WASHINGTON - Um juiz federal no Texas, nos Estados Unidos, emitiu nesta sexta-feira, 7, uma decisão que derruba a aprovação da pílula abortiva mifespristona em nível nacional.

O magistrado Matthew Kacsmaryk ordenou a anulação da aprovação concedida ao medicamento no ano 2000 pela Food and Drug Administration (FDA), órgão similar à Anvisa.

A decisão, contudo, dá aos representantes jurídicos do governo do presidente Joe Biden um período de uma semana para recorrer.

Em imagem de arquivo, caixas com o medicamento abortivo que passou a ser proibido nos EUA Foto: Evelyn Hockstein/Reuters - 13/1/2023

No texto, o juiz alega que a FDA violou o procedimento adequado ao aprovar a mifepristona e não considerou o “impacto negativo” do medicamento sobre a saúde das pessoas que o tomam.

“A FDA falhou completamente em considerar um aspecto importante do problema ao omitir qualquer avaliação dos efeitos psicológicos do fármaco ou uma avaliação das consequências médicas a longo prazo do fármaco”, escreveu o juiz no documento.

A FDA aprovou a mifepristona como um método de aborto em 2000. Juntamente com o misoprostol, os dois medicamentos são conhecidos como “pílula abortiva” ou aborto medicado.

Desde que a Suprema Corte dos EUA derrubou o precedente legal estabelecido pelo caso Roe versus Wade - que protegia o acesso ao aborto em nível nacional - em junho do ano passado, o uso destas duas pílulas aumentou, de acordo com dados do Instituto Guttmacher.

De acordo com o relatório do Instituto Guttmacher, os abortos medicados representaram 54% de todos os abortos realizados no país em 2022. /EFE