Juiz ordena que governo Trump restitua acesso de jornalistas da ‘Associated Press’ à Casa Branca

Um juiz federal americano ordenou nesta terça-feira, 8, que a Casa Branca volte com o acesso total da agência Associated Press (AP) para cobrir eventos presidenciais, afirmando, com base na Primeira Emenda, que o governo não pode punir a organização de notícias pelo conteúdo de seu discurso.

A AP está bloqueada desde 11 de fevereiro de enviar jornalistas para cobrir o presidente Donald Trump no Salão Oval ou a bordo do Air Force One, pois seguiu se referindo ao Golfo do México em seus textos e mapas, em vez de Golfo da América, conforme decretado por Trump em uma ordem executiva em 20 de janeiro.

Jornalistas da 'Associated Press' estão impedidos de cobrir eventos no Salão Oval e no Air Force One em retaliação à decisão da agência de seguir usando ‘Golfo do México’ em seus textos em vez de 'Golfo da América', conforme decretado por Trump. Foto: Alex Wong/AFP

PUBLICIDADE O Juiz Distrital Trevor McFadden, nomeado por Trump, decidiu que o governo não pode retaliar contra a decisão da agência de não seguir a ordem executiva do presidente de renomear o Golfo. “Sob a Primeira Emenda, se o Governo abre suas portas para alguns jornalistas — seja para o Salão Oval, o Salão Leste ou qualquer outro lugar — ele não pode então fechar essas portas para outros jornalistas por causa de seus pontos de vista”, escreveu McFadden. “A Constituição não exige menos.”

Publicidade

Não estava claro se a Casa Branca agiria imediatamente para colocar a decisão de McFadden em vigor. McFadden adiou a implementação de sua ordem por uma semana, dando tempo ao governo para responder ou apelar. Logo após a decisão, um repórter e um fotógrafo da AP foram impedidos de se juntar a um grupo de imprensa da Casa Branca para cobrir a aparição de Trump perante o Comitê Nacional Republicano do Congresso.

“Estamos gratificados pela decisão do tribunal”, disse a porta-voz da AP Lauren Easton. “A decisão de hoje afirma o direito fundamental da imprensa e do público de falar livremente sem retaliação do governo. Esta é uma liberdade garantida a todos os americanos na Constituição dos EUA.”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, uma das autoridades da administração nomeadas no processo, não atendeu imediatamente a solicitação de comentários feita pela agência. Em sua ação movida em 21 de fevereiro, a AP processou Leavitt, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o vice-chefe de gabinete, Taylor Budowich./AP.