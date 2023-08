Juiz rejeita tentativa de Trump de bloquear acusações em investigação sobre eleições na Geórgia

ATLANTA - O juiz que preside uma investigação no Estado americano Geórgia sobre as investidas de Donald Trump para reverter o resultado eleitoral no Estado em 2020, rejeitou nesta segunda-feira, 31, a tentativa do ex-presidente de desqualificar a promotora do caso e bloquear quaisquer ações decorrentes da investigação. A decisão ocorre em meio a expectativas de que a promotora acuse Trump nos próximos dias.

Robert McBurney, juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, na Geórgia, também negou o pedido de Trump para anular um relatório especial do grande júri que traz recomendações sobre quem responsabilizar na suposta campanha para anular os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, onde o democrata Joe Biden venceu por uma diferença pequena. Espera-se que a promotora da Geórgia Fani Willis busque uma acusação do grande júri nas próximas semanas.

A promotora distrital do condado de Fulton começou a investigar o caso há mais de dois anos, logo após a divulgação de uma gravação de telefone de janeiro de 2021 em que Trump pediu ao secretário de Estado da Geórgia para “encontrar votos”.

O pré-candidato Republicano e ex-presidente, Donald Trump Foto: Sue Ogrocki/AP

Willis deu fortes indícios de que qualquer indiciamento ocorreria entre esta segunda-feira e 18 de agosto. Essa expectativa atingiu o auge nos últimos dias com a instalação de barreiras de segurança perto da entrada principal do tribunal do condado de Fulton, no centro de Atlanta. Foi o sinal mais visível até agora da iminente decisão de acusação em um caso que envolveu não apenas Trump, mas vários republicanos de alto perfil que poderiam enfrentar acusações ou ser testemunhas em um possível julgamento.

Se Trump for indiciado por um grande júri da Geórgia, aumentaria sua lista crescente de problemas legais em sua campanha para presidente. Trump deve ir a julgamento em Nova York em março para enfrentar acusações estaduais relacionadas a pagamentos secretos feitos a uma atriz pornô durante a campanha presidencial de 2016. E ele tem outro julgamento agendado para maio por acusações federais relacionadas ao manuseio de documentos sigilosos. Ele se declarou inocente em ambos os casos.

O Departamento de Justiça também está investigando o papel de Trump na tentativa de impedir a certificação dos resultados das eleições de 2020 antes do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos. Trump disse que foi informado de que é alvo dessa investigação, que provavelmente tem alguma sobreposição com a da Geórgia.

Acusações iminentes

Detalhes da investigação da Geórgia que se tornaram públicos alimentaram especulações de que Willis, uma democrata, está construindo um caso sob uma lei estadual permitiria que ela acusasse várias pessoas em um esquema potencialmente amplo.

Willis tomou a atitude incomum de escrever publicamente que planeja anunciar uma decisão de acusação no caso da Geórgia durante as três primeiras semanas de agosto, período que começa nesta segunda. “O trabalho está concluído”, disse Willis à WXIA-TV de Atlanta no sábado. “Estamos trabalhando há dois anos e meio. Estamos prontos para avançar.”

Em Atlanta, autoridades policiais locais, estaduais e federais têm se reunido em particular há meses para planejar medidas de segurança reforçadas em antecipação a esse anúncio.

A promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, posa para um retrato em 19 de abril de 2023, em Atlanta Foto: Brynn Anderson/AP

A promotora insinuou fortemente por meses que buscará várias acusações no caso, usando os amplos estatutos anti-extorsão da Geórgia que permitem aos promotores não apenas acusar irregularidades no Estado, mas usar atividades em outros Estados para provar a intenção criminosa na Geórgia. Nos processos judiciais, Willis descreveu sua investigação como uma investigação de “esforços coordenados de vários Estados para influenciar os resultados das eleições de novembro de 2020 na Geórgia e em outros lugares”.

Pelo menos 18 pessoas foram informadas pelos promotores no ano passado de que eram alvos da investigação. Essa lista inclui o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, que atuou como advogado pessoal de Trump após a eleição, e vários republicanos da Geórgia que serviram como eleitores alternativos de Trump e documentos assinados falsamente alegando que Trump venceu na Geórgia - embora alguns tenham recebido imunidade desde então.

Mas acredita-se que o escopo de Willis seja maior do que isso. A lei da Geórgia não exige que os indivíduos sejam formalmente notificados de que são alvos de uma investigação.

Nos bastidores, as autoridades policiais já estão discutindo como tudo isso pode acontecer - incluindo a contenção antecipada da mídia e curiosos e possíveis protestos que os oficiais temem que possam causar perturbações em uma parte importante do centro de Atlanta.

As autoridades também estão considerando a logística de como possíveis réus de alto perfil podem se entregar para a Justiça, de acordo com uma pessoa familiarizada com os preparativos. As pessoas indiciadas no Condado de Fulton geralmente são presas e processadas para obtenção de impressões digitais na Prisão do Condado de Fulton antes de comparecerem pela primeira vez ao tribunal.

Mas a condição precária da prisão – incluindo aglomeração e condições insalubres – recentemente provocou uma investigação de direitos civis do Departamento de Justiça sobre a instalação. Isso levou à especulação de que Trump, se indiciado, poderia ser processado no tribunal ou em outro local por motivos de segurança – um pedido que poderia vir de seus advogados ou do Serviço Secreto.

O tribunal do condado já foi submetido a segurança reforçada por causa de ameaças contínuas a Willis e sua equipe - incluindo telefonemas racistas e ameaçadores relacionados à investigação eleitoral, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as ameaças. É uma questão que Willis, que costuma ser acompanhada por guarda-costas armados durante aparições públicas, levantou tanto privada quanto publicamente.

Foto de 14 de dezembro de 2020 retrata o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a quem Trump pediu para 'encontrar votos' para ele Foto: John Bazemore/AP

Entenda o caso

A investigação da Geórgia foi motivada pelo telefonema de 2 de janeiro de 2021 que Trump fez ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um colega republicano. Trump sugeriu que o principal funcionário eleitoral do estado poderia ajudar a “encontrar” os votos necessários para colocá-lo à frente do democrata Joe Biden no Estado.

“Tudo o que quero fazer é o seguinte: só quero encontrar 11.780 votos, que é um a mais do que temos”, ouve-se Trump dizer em uma gravação da ligação, que vazou para os meios de comunicação. “Porque nós ganhamos o Estado.”

Trump insistiu que não fez nada de errado e disse repetidamente que a ligação foi “perfeita”.

Trump também convocou outros altos funcionários do Estado em sua busca para reverter sua derrota nas eleições de 2020, incluindo o governador Brian Kemp, o então presidente da Câmara David Ralston, o procurador-geral Chris Carr e o principal investigador do gabinete do secretário de Estado.

O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, também telefonou para Raffensperger logo após a eleição de novembro. Raffensperger disse na época que Graham perguntou se ele tinha o poder de rejeitar certas cédulas ausentes, o que Raffensperger disse ter interpretado como uma sugestão para rejeitar votos expressos legalmente. Graham negou irregularidades, dizendo que só queria aprender sobre o processo de verificação de assinatura.

Biden venceu a Geórgia por uma margem de menos de 12.000 votos. Pouco mais de um mês após a eleição, em 14 de dezembro de 2020, um grupo de 16 eleitores democratas da Geórgia se reuniu na câmara do Senado no Capitólio do Estado para lançar os votos do Colégio Eleitoral do estado para ele. Cada um deles marcou cédulas de papel que foram contadas e confirmadas por uma chamada de voz.

Trabalhadores separam e empilham as cédulas enquanto ocorre um processo de recontagem em 24 de novembro de 2020 na cidade de Lithonia, Geórgia Foto: Ben Gray/AP

Naquele dia, em uma sala de reunião do comitê no Capitólio, 16 proeminentes republicanos da Geórgia - um legislador, ativistas e funcionários do partido - se reuniram para assinar um certificado afirmando falsamente que Trump havia vencido e se declarando os eleitores “devidamente eleitos e qualificados” do estado. Eles enviaram esse certificado para os Arquivos Nacionais e para o Senado dos Estados Unidos.

A Geórgia foi um dos sete Estados de campo de batalha que Trump perdeu, onde falsos eleitores republicanos assinaram e apresentaram certificados semelhantes. Os aliados de Trump na Câmara e no Senado dos EUA usaram esses certificados para argumentar pelo atraso ou bloqueio da certificação da eleição durante uma sessão conjunta do Congresso.

Os promotores do condado de Fulton disseram em documentos judiciais que acreditam que os associados de Trump trabalharam com os republicanos estaduais para coordenar e executar o plano.

O esforço de vários estados acabou sendo malsucedido. Apesar da pressão pública de Trump e seus apoiadores, o então vice-presidente Mike Pence se recusou em 6 de janeiro de 2021 a apresentar os eleitores pró-Trump não oficiais. Depois que o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos interrompeu violentamente o processo de certificação, os legisladores certificaram a vitória de Biden na madrugada de 7 de janeiro de 2021.

Desde então, pelo menos oito dos falsos eleitores chegaram a acordos de imunidade com a equipe de Willis. E um juiz no verão passado impediu Willis de processar outro, o tenente-governador Burt Jones, por causa de um conflito de interesses./AP e W.POST