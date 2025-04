Juiza progressista vence disputa pela Suprema Corte em Wisconsin em um revés para Musk e Trump

A juíza Susan Crawford, candidata progressista apoiada pelos democratas nas eleições para Suprema Corte de Wisconsin, derrotou, nesta terça-feira, 1º, o conservador Brad Schimel, de acordo com projeções da Associated Press. O resultado é um revés para Elon Musk, que doou milhões de dólares a Schimel em uma disputa que foi vista como um referendo sobre o governo Donald Trump.

PUBLICIDADE Susan Crawford, juíza do Condado de Dane e ex-conselheira-chefe de um governador democrata, deve ganhar a cadeira aberta, garantindo que os liberais mantenham sua maioria de 4-3. Com cerca de 70% dos votos contados na noite desta terça-feira, ela tinha uma liderança de dois dígitos. “Hoje, os moradores de Wisconsin se defenderam de um ataque sem precedentes à nossa democracia, às nossas eleições justas e à nossa Suprema Corte”, ela disse em seu discurso de vitória na terça-feira à noite. “Wisconsin se levantou e disse em voz alta que a justiça não tem preço. Nossos tribunais não estão à venda.”

Musk e grupos afiliados a ele investiram mais de US$ 20 milhões na corrida em apoio a Schimel, um candidato conservador. O principal conselheiro de Trump e líder da Tesla e da SpaceX distribuiu prêmios em dinheiro para gerar interesse na corrida.

Em um comício no domingo em Green Bay, Wisconsin, ele lançou a eleição como uma que poderia traçar o curso da civilização ocidental por causa do que isso poderia significar para a agenda de Trump.

Musk também ofereceu US$ 100 a cada cidadão de Wisconsin para assinar uma petição em oposição aos “juízes ativistas”. Nesta terça-feira, seu super comitê de financiamento político estava oferecendo aos eleitores US$ 50 para postar uma foto de um morador de Wisconsin do lado de fora de um local de votação.

A vitória da juiza de 60 anos acontece meses antes de decisões importantes sobre aborto e direitos trabalhistas serem tomadas no tribunal.

Os progressistas provavelmente manterão uma maioria na corte até pelo menos 2028. Os juízes conservadores na corte enfrentam a reeleição em cada um dos próximos dois anos. A menos que um juiz progressista deixe seu assento vago e seja substituído pelo governador, os conservadores não podem mudar de assento até 2028.

Para os democratas, o resultado é uma sacudida desde que Trump voltou à Casa Branca. A vitória foi vista como um sinal de que eles podem virar o Congresso nas eleições de meio de mandato e obter ganhos no Senado.

Na Flórida, republicanos vencem

A vitória da juiza em Wisconsin veio uma semana depois de um democrata vencer uma eleição especial para uma cadeira do Senado estadual da Pensilvânia, que pende para o Partido Republicano, aumentando as esperanças dos progressistas de acabar com o controle estreito dos republicanos sobre o Congresso no ano que vem.

Nesa terça-feira, os republicanos na Flórida venceram duas eleições especiais para cadeiras na Câmara, de acordo com projeções da Associated Press, mas tiveram um desempenho significativamente inferior ao de Trump nos distritos em novembro.

No 1º Distrito Congressional da Flórida, o diretor financeiro do Estado, Jimmy Patronis (republicano), derrotou o ativista de controle de armas Gay Valimont (democrata), de acordo com a projeção da AP. No 6º Distrito Congressional do Estado, a AP projetou que o senador estadual Randy Fine (republicano) prevaleceu sobre o professor Josh Weil (democrata).

As margens de vitória do Partido Republicano foram notavelmente menores do que quando Trump levou cada distrito por mais de 30 pontos percentuais em novembro. Com quase todos os votos contados em cada disputa, Fine estava liderando por 14 pontos percentuais e Patronis por 15 pontos.

As vitórias dão aos republicanos da Câmara um pouco mais de espaço para respirar enquanto intensificam os esforços para aprovar as prioridades legislativas de Trump em um projeto de lei ambicioso nos próximos meses./WP e NYT.