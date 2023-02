Julgamento de terrorista pode levar à primeira pena de morte em Nova York em 60 anos

Nesta segunda-feira, 13, promotores dos Estados Unidos vão perguntar a 12 pessoas se autorizam uma punição que não é aplicada a um réu em Manhattan desde 1963: a morte.

Sayfullo Saipov, de 35 anos, foi condenado no mês passado por atropelar e matar oito pessoas numa ciclovia do West Side em 2017. Agora chegou a fase de seu julgamento que determinará sua punição: o governo dos EUA quer acabar com a vida de Saipov com uma injeção letal.

Para isso acontecer, os procuradores precisam conseguir uma votação unânime dos jurados, os quais deliberarão numa cidade que tem sido ao mesmo tempo um bastião do liberalismo e um palco de atos de terrorismo frequentes. O conflito em relação ao destino de Saipov testará como um júri no distrito sul de Nova York – que inclui Manhattan, Bronx, Westchester e cinco outras regiões do Estado – avalia a punição para o crime duas décadas depois dos atentados terroristas do 11 de Setembro.

O condenado por terrorismo Sayfullo Saipov pode enfrentar a pena de morte Foto: St. Charles County, Mo., Department of Corrections/KMOV via AP - 26/01/2023

Os Estados Unidos têm um histórico longo de pena de morte, mas a porcentagem de pessoas que apoiam a sentença diminuiu. O Estado de Nova York não tem mais pena de morte, uma provisão central que foi considerada inconstitucional em 2004.

Mas o governo federal ainda pode trazer casos de pena de morte, e é por isso que um júri se reunirá em uma sala indefinida em Lower Manhattan para decidir se o ato de terrorismo de Saipov deve receber a punição mais severa.

Nova York é uma capital global do comércio e da cultura, com 36% de seus residentes nascidos no exterior. Em todo o mundo, 70% dos países proibiram a pena de morte, entre eles a Bélgica e a Argentina, países de origem de seis das vítimas, e o Usbequistão, terra natal de Saipov.

“É uma pergunta realmente difícil de se responder se é moralmente correto aplicar a pena de morte ou não, principalmente para uma pessoa comum que vive em Nova York”, disse Nick Buenaventura, de 29 anos, que parou sua bicicleta para ser entrevistado perto do local do ataque. “Carregar esse fardo – não é uma decisão simples.”

Local próximo do World Trade Center onde Sayfullo Saipov atropelou e matou oito pessoas em 2017 Foto: Mark Lennihan/AP - 1º/11/2017

O júri de Saipov encara uma escolha difícil: caso não votem por unanimidade em sua execução, ele receberá a sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de soltura.

A mistura de áreas cosmopolitas e rurais do distrito sul e a sua diversidade de raças, etnias, situação financeira e pontos de vista políticos garantiriam aparentemente que os réus pudessem ter os seus casos analisados por um grupo representativo da comunidade. Entretanto, num caso de pena de morte, a composição do júri pende a favor do governo, porque as pessoas que se opõem firmemente à pena de morte não podem fazer parte do júri.

Michael B. Mukasey, o secretário de Justiça dos EUA de 2007 a 2009, durante o governo George W. Bush, e antes disso por muito tempo juiz do distrito sul, acredita que a pena de morte poderia ser aplicada.

“Nova York é famosa por ser um lugar onde as pessoas podem ser realistas de um modo intransigente”, disse ele, acrescentando que, com um aumento da criminalidade na cidade, ele “não apostaria de forma alguma na impossibilidade de um júri votar a favor da pena de morte neste caso”.

A vantagem dos advogados de Saipov é que eles precisam convencer apenas um único jurado a votar contra a pena capital. Rachel E. Barkow, professora de direito e especialista em sentenças da Universidade Nova York, disse que isso poderia dificultar para o governo conseguir um veredito de pena de morte.

“Isso é difícil em qualquer circunstância”, disse Rachel. “É particularmente difícil com um júri do distrito sul em Manhattan.”

Os julgamentos de pena de morte são raros no Estado de Nova York e mais ainda em Manhattan.

As últimas execuções federais no Estado de Nova York, todas decorrentes de julgamentos no distrito sul, ocorreram há quase sete décadas: Gerhard A. Puff, um ladrão de bancos que matou um agente do FBI, foi executado em 1954.

No ano anterior, Julius e Ethel Rosenberg morreram na cadeira elétrica depois que um júri do distrito sul os considerou culpados por conspiração de roubo de informações confidenciais sobre armas nucleares em nome da União Soviética. Ambos negaram durante todo o julgamento serem espiões e, depois de terem sido eletrocutados, o debate amargo em relação às suas sentenças continuou ao longo das décadas.

A última execução no Estado aconteceu em 1963, quando Eddie Lee Mays, de 34 anos, foi condenado à morte por matar uma mulher num bar no Harlem.

Os promotores federais continuaram defendendo a pena de morte nos casos do distrito sul em Manhattan, mas sem sucesso.

Julius e Ethel Rosenberg deixam corte federal após serem condenados à morte nos EUA Foto: Sam Schulman/Bettmann-UPI - 29/03/1951

Nos meses que antecederam os atentados de 11 de setembro de 2001, um júri do distrito sul teve duas vezes os mesmos votos, 9 a 3, para a execução de dois agentes da Al-Qaeda que conspiraram com Osama bin Laden nos atentados de 1998 a duas embaixadas dos EUA na África Oriental. Os ataques mataram mais de 220 pessoas, entre elas, 12 americanos. A falta de unanimidade resultou em penas de prisão perpétua.

Os júris do distrito sul também rejeitaram a pena de morte em dois julgamentos posteriores – um caso de 2004, no qual dois traficantes de heroína do Bronx foram condenados pelo assassinato de um informante da polícia e outro, de 2005, envolvendo um pai e um filho condenados por três assassinatos em uma disputa relacionada à venda de cocaína.

Stephen B. Bright, advogado que representou réus condenados à pena de morte no Alabama, no Mississippi e na Geórgia e é professor da Faculdade de Direito de Yale, disse que a probabilidade de um júri votar a favor da sentença depende em grande parte da origem de cada um dos jurados.

“Se eles são, digamos, do distrito sul do Alabama, de Mobile, no Alabama, você terá um resultado muito diferente”, afirmou.

Brad Hoylman-Sigal, senador pelo Estado de Nova York e presidente da Comissão Judiciária do Senado, disse que, embora o assassinato na ciclovia fosse terrível, sua expectativa era que pelo menos um jurado votasse contra a pena de morte.

“O caso tem uma história tão problemática e, sem dúvida, os nova-iorquinos entendem isso”, disse Hoylman-Sigal. “Espero que o júri avalie melhor o caso e entenda que a punição adequada para este crime é a prisão perpétua.”

Pesquisas

Nos EUA, quando as pessoas foram questionadas se a punição por assassinato deveria ser a pena de morte ou prisão perpétua sem liberdade condicional, 60% escolheram a segunda opção, de acordo com uma pesquisa da Gallup de 2019.

Pesquisas recentes sobre o ponto de vista dos nova-iorquinos a respeito da pena de morte são raras. Uma consulta da Universidade Quinnipiac de 2003 mostrou que, quando oferecida a escolha entre a morte e a vida sem liberdade condicional, apenas 38% eram a favor da pena capital.

No Estado de Nova York, a pena de morte não tem sido uma questão eleitoral crucial desde 1994, quando George E. Pataki, um candidato republicano a governador, prometeu retomá-la. Ele ganhou em todo o Estado, mas os residentes da cidade de Nova York votaram em maioria no candidato adversário, o governador Mario M. Cuomo, que vetou uma dezena de projetos de lei de pena de morte.

Em março de 1995, o governador Pataki assinou uma medida que restabelecia a pena de morte, mas um tribunal a derrubou em 2004, e nenhuma execução ocorreu apesar do retorno aos registros oficiais.

Crime federal

O caso de Saipov é significativo porque ele é o primeiro réu a enfrentar um julgamento federal de pena de morte durante o governo do presidente Biden, que fez campanha contra esse tipo de punição.

Durante uma audiência em janeiro, as provas mostraram que Saipov dirigiu uma caminhonete alugada pela Ponte George Washington no sentido de Manhattan no dia das bruxas de 2017, depois dobrou em direção à ciclovia e acelerou, colidindo com ciclistas antes de bater em um ônibus escolar.

Ann-Laure Decadt, de 31 anos, belga que estava na cidade visitando duas irmãs e a mãe, foi uma das vítimas. Elas alugaram suas bicicletas em uma loja chamada Blazing Saddles.

Dyshea Smiley, de 35 anos, guia turística da Blazing Saddles desde 2015, lembra bem do dia do ataque. “Lembro do silêncio depois de tudo”, disse ela, acrescentando: “Você consegue imaginar sua família sair de férias e nunca mais voltar?”.

Dyshea disse que tinha uma opinião definida em relação à punição para Saipov. “Eu votaria pela pena de morte”, disse Dyshea. “Não me importo com a vida dele – ele não se importou com a vida daquelas pessoas.”

Gwyneth Leech, de 64 anos, uma artista que vive em Nova York desde 1999, ainda usa a mesma ciclovia, desviando das estruturas de proteção instaladas após o ataque para manter os veículos afastados. Ela disse que uma placa ali a lembra constantemente das vidas perdidas, mas que o respeito não exige retribuição. “Sou contra a pena de morte e ponto final”, disse ela.

O advogado de Saipov, David E. Patton, defensor público federal da cidade, reconheceu durante o julgamento que seu cliente agiu intencionalmente e causou “dor e sofrimento inimagináveis”. Mas ele contestou a alegação do governo de que Saipov estava obcecado em fazer parte do grupo terrorista Estado Islâmico. Patton disse que seu cliente agiu sozinho depois de passar horas vendo vídeos de propaganda e autossacrifício.

Ele disse no tribunal que a defesa planeja levar parentes de Saipov para os EUA para testemunhar a seu favor, provavelmente para oferecer ao júri um retrato mais completo de Saipov, sua infância, sua formação no Usbequistão, as horas que passou sozinho na estrada como caminhoneiro.

Austin Sarat, professor de direito e ciência política no Amherst College, que já escreveu criticamente sobre a pena de morte, disse que os advogados de defesa de Saipov devem mudar a imagem do réu na mente dos jurados.

“O desafio que a defesa enfrenta é transformar este homem de um terrorista em um ser humano”, disse Sarat.

Os promotores, nos arquivos do processo, citaram vários fatores que poderiam favorecer a execução, incluindo o fato de o ataque de Saipov ter sido premeditado e cuidadosamente planejado, e que foi realizado em apoio a uma organização terrorista.

Os debates sobre se Saipov deve viver ou morrer podem durar até março. Então, os 12 nova-iorquinos irão para a sala do júri para decidir. “Estou feliz por não fazer parte do júri, porque realmente não faço ideia [do que decidir]”, disse Buenaventura, o homem entrevistado na ciclovia. “É uma decisão moral de verdade.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA