Julgamento no caso dos documentos de Trump é marcado para maio de 2024, durante as primárias

A juíza federal Aileen Cannon que supervisiona o caso do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sob a acusação de retenção ilegal de dezenas de documentos confidenciais marcou a data do julgamento para maio de 2024 nesta sexta-feira, 21, assumindo uma posição intermediária entre o pedido do governo de ir a julgamento em dezembro e o desejo de Trump de levar o processo até depois das eleições de 2024.

Em seu pedido, a juíza apontou que o julgamento seria realizado no tribunal de Fort Pierce, no Estado da Flórida, uma cidade costeira a duas horas e meia ao norte de Miami.

Cannon também estabeleceu um calendário de audiências, durante o restante deste ano e no próximo ano.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa para apoiadores em um comício em New Hampshire Foto: Steven Senne / AP

O momento do processo é mais importante neste caso do que na maioria das questões criminais, porque Trump é agora o principal candidato à indicação para a disputa presidencial do Partido Republicano e suas obrigações legais de estar no tribunal se cruzarão com seu cronograma de campanha.

A juíza Aileen Cannon escolheu o dia 20 de maio de 2024 para iniciar o julgamento, após a maior parte primárias republicanas. Contudo, dois meses após o julgamento a Convenção Nacional Republicana será realizada.

Estratégia

Os conselheiros de Trump foram diretos ao dizer que ganhar a presidência é como ele espera superar as acusações legais que está enfrentando, e ele adotou uma estratégia de adiar o julgamento, que deve durar várias semanas, pelo maior tempo possível.

Não está claro se a data de maio de 2024 será válida. Como parte de seu pedido, a juíza classificou o caso de Trump como “complexo”, uma medida que pode permitir atrasos adicionais.

O ex-presidente foi acusado de reter ilegalmente 31 documentos contendo informações confidenciais de segurança nacional, violando a Lei de Espionagem. Ele também foi acusado de conspirar com um de seus assessores pessoais, Walt Nauta, para obstruir os repetidos esforços do governo para recuperar os documentos.

Julgamento

A juíza federal Aileen Cannon rejeitou os pedidos de Trump para adiar o julgamento até depois da eleição ou para adiar qualquer cronograma. A juíza listou uma série de razões pelas quais o caso precisava de tempo para ir a julgamento.

Ao agendar o julgamento para o meio da campanha presidencial, a juíza rejeitou implicitamente outro argumento que a equipe jurídica de Trump havia levantado no tribunal na terça-feira, 18: que o ex-presidente nunca conseguiria um júri justo durante um ciclo eleitoral por conta da cobertura da imprensa.

O caso dos documentos é apenas uma das questões legais criminais e civis que o ex-presidente enfrenta enquanto busca retornar à Casa Branca. Trump também está sendo indiciado em Nova York por acusações decorrentes de pagamentos clandestinos a uma estrela pornô antes da eleição de 2016. Esse caso está programado para ir a julgamento em março de 2024.

Ele também foi informado esta semana de que poderia ser indiciado por acusações federais relacionadas a seus esforços para permanecer no cargo após sua derrota nas eleições de 2020, e o promotor distrital do condado de Fulton, Geórgia, está concluindo uma investigação sobre os esforços de Trump para derrubar sua derrota eleitoral na Geórgia./NY Times