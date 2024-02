O painel afirmou, por exemplo, que o caso subjacente, que foi suspenso em dezembro, permanecerá suspenso se Trump recorrer para a Suprema Corte até segunda-feira, 12 de fevereiro. Se a Suprema Corte decidir aceitar o caso, ela pode emitir sua própria ordem congelando os procedimentos do julgamento.

Se a questão chegar à Suprema Corte, os juízes terão primeiro que decidir se aceitam o caso ou o rejeitam e permitem que a decisão do tribunal de apelação contra Trump permaneça. Se eles se recusarem a analisar a questão, o caso será devolvido à juíza do caso, Tanya S. Chutkan, que cancelou na semana passada a data inicial de julgamento previsto para 4 de março, mas se mostrou disposta a avançar com as acusações em direção ao julgamento o mais rapidamente possível.

No entanto, se a Suprema Corte aceitar o caso, a questão crucial será quão rapidamente os juízes agirão solicitando petições e agendando argumentos. Se eles se movimentarem rapidamente para ouvir o caso e emitir uma decisão, há ainda a chance de que um julgamento sobre as acusações eleitorais ocorra antes das eleições gerais em novembro.