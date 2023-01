Justiça dos EUA divulga vídeo do momento do ataque ao marido de Nancy Pelosi

Um tribunal da cidade de São Francisco divulgou nesta sexta-feira, 27, imagens de câmeras do uniforme de policiais mostrando os segundos frenéticos quando um intruso empunhando um martelo atacou Paul Pelosi, de 82 anos, marido da democrata Nancy Pelosi, no saguão da casa do casal na madrugada de 28 de outubro de 2022.

O vídeo do ataque captura os momentos em que os policiais se aproximaram da casa, entraram e encontraram o agressor e Paul Pelosi parados calmamente, cada um com a mão em um grande martelo. Depois que a polícia exigiu que eles o largassem, o intruso tomou o controle do martelo, ergueu-o acima da cabeça e desferiu um golpe no crânio de Pelosi, embora o próprio impacto tenha ocorrido fora da câmera. Enquanto os policiais tentavam controlar o agressor, Pelosi aparece imóvel de lado.

Paul Pelosi passou seis dias em um hospital de São Francisco e foi submetido a uma cirurgia por conta de uma fratura no crânio.

Imagem tirada do vídeo da câmera do uniforme de um policial de São Francisco mostra Paul Pelosi, à direita, lutando pelo controle de um martelo com seu agressor Foto: San Francisco Police Department via AP - 27/01/2023

O suspeito, David DePape, enfrenta inúmeras acusações criminais no tribunal estadual, incluindo tentativa de homicídio e agressão com arma letal. Ele também enfrenta acusações federais de tentativa de sequestro de um oficial federal e agressão a um membro da família de um oficial federal. Se condenado, ele enfrentará a possibilidade de pegar prisão perpétua. Ele se declarou inocente e a próxima audiência ocorrerá em 23 de fevereiro, quando será marcada a data do julgamento.

O juiz Stephen M. Murphy, que está supervisionando o processo criminal contra DePape, ordenou a divulgação das evidências depois que um consórcio de meios de comunicação fez uma petição ao tribunal para disponibilizá-las ao público. O juiz fez isso apesar das objeções da acusação e da defesa. O vídeo foi reproduzido por diversos veículos de comunicação americanos, como o jornal San Francisco Chronicle, de São Francisco.

DePape, que tinha 42 anos na época de sua prisão, disse aos detetives que estava em uma missão para capturar e interrogar Nancy Pelosi e que queria “quebrar suas rótulas se ela mentisse” para ele. Confrontando Paul Pelosi em seu quarto, DePape gritou repetidamente: “Onde está Nancy? Onde está Nancy?” - um grito que lembra os berros de alguns manifestantes quando invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

Nancy Pelosi estava em Washington no momento do ataque. Uma importante congressista democrata que confrontou abertamente figuras republicanas, incluindo o ex-presidente Donald Trump, ela há muito é alvo de ataques da direita. Algumas figuras conservadoras zombaram do espancamento do marido, ocorrido em seu último ano como presidente da Câmara, quando ela era a terceira na linha de sucessão presidencial.

O ataque, que ocorreu 11 dias antes das eleições de meio de mandato, revelou vulnerabilidades de segurança para os membros do Congresso, aumentou o medo de violência politicamente motivada e gerou inúmeras teorias de conspiração e rumores. Os republicanos recuperaram o controle da Câmara nas eleições de novembro, e Pelosi renunciou ao cargo de presidente da Câmara e a seu papel de liderança no Partido Democrata.