Justin Trudeau vai discutir ameaça de Trump de anexar o Canadá em reunião com o rei Charles

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, deve se reunir com o rei Charles III nesta segunda-feira, 3, quando discutirá as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tornar o Canadá o 51º Estado de seu país.

O rei foi criticado no Canadá por ficar em silêncio sobre as ameaças de Trump de anexar o Canadá.

Primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, participou de reuniões na Europa para discutir um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia Foto: Frank Gunn/AP

PUBLICIDADE Trudeau disse em Londres neste domingo, 2, que discutirá assuntos importantes para os canadenses com o rei Charles e afirmou: “Nada parece mais importante para os canadenses agora do que defender nossa soberania e nossa independência como nação”. Charles é o chefe de Estado do Canadá, que é um membro da Comunidade Britânica de ex-colônias. No geral, o movimento antirrealeza no Canadá é pequeno, mas o silêncio do monarca sobre as ameaças de Trump tem estimulado conversas nos últimos dias.

O ex-primeiro-ministro de Alberta Jason Kenney disse que, “para os canadenses decepcionados que o rei Charles não comentou (sobre as ameaças de Trump), ele só pode agir seguindo o conselho do primeiro-ministro do Canadá”. “O governo do Canadá deve pedir ao chefe de Estado para ressaltar a soberania canadense”, escreveu Kenney no X.

O rei, que se encontrou neste domingo com o presidente ucraniano, Volodmyr Zelenski, convidou Trump para uma visita de Estado à Escócia.

O acadêmico Philippe Lagassé disse que o governo do Reino Unido provavelmente lutará contra possíveis conselhos de Trudeau para que o rei fale em nome do Canadá, mas Daniel Béland, professor de ciência política na Universidade McGill, em Montreal, disse que muitos canadenses gostariam de uma declaração pública do rei e que eles podem ficar bravos se isso não acontecer.

Béland disse que espera que Trudeau levante, primeiramente, essa questão com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. “Esse é um assunto diplomático altamente delicado e eles devem agir com muito cuidado, não apenas pelo contexto internacional tenso e da potencial reação pública negativa do presidente Trump, mas também porque qualquer erro aqui pode prejudicar a imagem e a legitimidade política da monarquia”, disse Béland. /ASSOCIATED PRESS