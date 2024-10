Kamala Harris arrecada mais de US$ 1 bilhão em três meses de campanha

Embora outros candidatos presidenciais, com seus partidos, tenham ultrapassado essa marca antes, a velocidade impressionante com que Kamala e seus comitês partidários afiliados levantaram a soma é notável. Segundo as fontes, ela teria alcançado a marca de US$ 1 bilhão em menos de 80 dias.

É mais do que Trump anunciou ter arrecadado em todo o ano de 2024. Ele arrecadou cerca de US$ 853 milhões junto com o partido, de acordo com um cálculo das declarações públicas de sua campanha.