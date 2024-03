Kate recebe apoio e agradece mensagens após anúncio de diagnóstico de câncer

Um porta-voz do Palácio de Kensington anunciou neste sábado, 23, que o príncipe e a princesa de Gales estão “extremamente comovidos com as mensagens gentis” que receberam após o diagnóstico de câncer anunciado por Kate Middleton, na sexta-feira, 22. A informação foi divulgada pela rede britânica BBC.

PUBLICIDADE A declaração também acrescentou que eles estavam “gratos” pelo público ter entendido seu pedido de privacidade. Kate revelou em uma mensagem de vídeo que havia começado um tratamento de quimioterapia. “O príncipe e a princesa estão enormemente emocionados com as mensagens gentis de pessoas aqui no Reino Unido, em toda a Commonwealth e em todo o mundo em resposta à mensagem de Sua Alteza Real”, afirmou o porta-voz.

A princesa de Gales anunciou o diagnóstico após dois meses de especulações sobre sua saúde, desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal. Sem especificar o tipo de câncer, a princesa divulgou um vídeo em que afirma que está bem e pediu que sua vida privada fosse respeitada.

O Rei Charles III, que também está em tratamento para um tipo não especificado de câncer, disse em comunicado que estava 'muito orgulhoso' pela coragem de Kate Foto: Reprodução/X/KensingtonRoyal

Hashtags como “WeLoveYouCatherine” (Nós te amamos, Catherine) e “GetWellSoonCatherine” (Fique bem logo, Catherine) foram tendência na sexta-feira no X, antigo Twitter, enquanto líderes políticos, celebridades e sobreviventes do câncer enviavam mensagens de apoio.

“Ela foi submetida a um intenso escrutínio e foi tratada injustamente por certos setores da mídia em todo o mundo e nas redes sociais”, disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. “Ela demonstrou uma enorme coragem com sua declaração.”

O presidente dos EUA, Joe Biden, postou nas redes sociais, dizendo que ele e a primeira-dama, Jill Biden, “se juntam a milhões de pessoas em todo o mundo para orar por sua plena recuperação, Princesa Kate”.

O Rei Charles III, que também está em tratamento para um tipo não especificado de câncer, disse em comunicado que estava “muito orgulhoso de Catherine por sua coragem em falar como falou”. O príncipe Harry e sua esposa Meghan, que estão afastados da família real desde sua mudança para a Califórnia, em 2020, disseram que desejavam “saúde e cura para Kate e a família”.

Muitas das primeiras páginas dos jornais britânicos deste sábado traziam manchetes simpáticas, com o The Sun proclamando: “Kate, você não está sozinha”. O Daily Telegraph apresentou um artigo de opinião que dizia: “Os trolls on-line nojentos que se divertem com a miséria da princesa deveriam se envergonhar”.

Os simpatizantes deixaram flores neste sábado do lado de fora do Castelo de Windsor, e muitos fãs da realeza que visitaram Windsor e o Palácio de Kensington disseram que foram tocados pela mensagem pessoal de Kate sobre sua saúde.

Como Charles antes dela, a decisão de Kate de revelar sua condição de saúde também foi elogiada por incentivar o público a pensar mais sobre sua própria saúde e a verificar sintomas preocupantes.

Não está claro quando Kate retornará à vida pública. Não se espera que ela e William se juntem aos membros da realeza para o tradicional encontro de domingo de Páscoa em Windsor. ”A princesa voltará às funções oficiais quando for liberada pela equipe médica”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington./AFP e AP