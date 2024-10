O príncipe William e Kate Middleton, a princesa de Gales, realizaram nesta quinta-feira, 10, seu primeiro compromisso público conjunto desde o fim da quimioterapia de Kate, encontrando os pais enlutados das vítimas de um ataque a faca na cidade litorânea de Southport, no Reino Unido.

O casal real passou 90 minutos se reunindo em particular com as famílias de Bebe King, 6 anos, Elsie Dot Stancombe, 7, e Alice da Silva Aguiar, 9, que foram mortas em uma aula de dança temática com músicas de Taylor Swift em 29 de julho. Eles também se encontraram com seu professor.

Príncipe William e Kate Middleton durante encontro com trabalhadores de emergência e famílias das vítimas de um ataque a faca. Foto: Danny Lawson/Pool Photo via AP

PUBLICIDADE Mais tarde, o casal se encontrou com socorristas em um centro comunitário e disse a eles o quanto seus esforços ajudaram as famílias das vítimas. “Não posso subestimar o quão gratos todos eles são pelo apoio que vocês deram naquele dia”, disse Kate. “Em nome deles, obrigada.” William e Kate sentaram-se lado a lado em um banco e ouviram suas histórias. Assim que as câmeras foram embora, Kate ofereceu um abraço aos socorristas que estavam lutando para expressar seus sentimentos. “Vocês são todos heróis”, disse William. “Por favor, cuidem-se, por favor, tomem seu tempo, não tenham pressa de voltar ao trabalho.”

A Princesa de Gales revelou em março que estava em tratamento para câncer, em um anúncio que se seguiu a semanas de especulação sobre sua saúde e paradeiro. A princesa revelou sua condição em uma mensagem de vídeo que se seguiu a especulações implacáveis nas redes sociais, que começaram quando ela foi hospitalizada para uma cirurgia abdominal não especificada em janeiro.

Em um vídeo recente, Kate disse que havia concluído a quimioterapia e planejava retornar lentamente às funções públicas, “fazendo mais algumas aparições” nos meses seguintes. Mas ela reconheceu que o caminho para a recuperação seria longo e que ela “enfrentaria cada dia à medida que ele chegasse”. / AP