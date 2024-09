Kate Middleton, a Princesa de Gales, fez sua primeira aparição pública neste domingo, 22, desde que anunciou que havia completado a quimioterapia e retornaria a algumas funções públicas.

Kate e seu marido, o Príncipe William, participaram de uma missa com o Rei Charles III e a Rainha Camilla perto de sua propriedade real em Balmoral, na Escócia.

A princesa de Gales, Kate Middleton, participa de um evento no norte de Londres, Reino Unido Foto: Frank Augstein/AP

Kate, de 42 anos, anunciou no dia 9 de setembro que havia concluído o tratamento seis meses de quimioterapia após revelar que tinha um tipo não revelado de câncer. Seu anúncio veio seis semanas após o Palácio de Buckingham anunciar que o rei também estava com câncer. Em um vídeo anunciando seu progresso, ela disse que o caminho para a recuperação total seria longo. A Princesa de Gales disse que assumiria alguns compromissos limitados até o final do ano.

Embora tenha se afastado da maioria dos deveres públicos durante seu tratamento, Kate fez duas aparições no início deste ano. Primeiro, durante o desfile de aniversário do rei em junho, conhecido como Trooping the Colour, e mais recentemente durante a final masculina do torneio de tênis de Wimbledon em julho, onde foi recebeida com aplausos.