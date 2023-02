Kim Jong-un dá novos sinais de que sua filha é a favorita para sucedê-lo na Coreia do Norte; entenda

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, deu o sinal mais claro até o momento de que está posicionando sua filha em idade escolar como sua sucessora, depois de uma série de fotos oficiais mostrarem a menina ao centro da mesa de um salão de banquete repleta de comandantes militares.

As fotos, publicadas na quarta-feira,8, pela Agência Central de Notícias Coreana, são de uma celebração ocorrida em Pyongyang do 75.º aniversário da fundação do Exército Popular da Coreia.

Leia também Coreia do Sul considera obter arma nuclear pela primeira vez para responder a ameaças de Kim Jong-un

As fotos mostram Ju-ae, que acredita-se ter 10 ou 11 anos, no centro de todas as imagens — lugar que normalmente é reservado para o líder. O cabelo da menina é produzido para se parecer com o penteado usado por sua estilosa mãe, a primeira-dama Ri Sol-ju, e ela usa um sóbrio conjunto de saia e casaco preto e sapatos adequados.

Ju-ue, ao lado de Ri Sol-ju e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A presença de militares no evento é um indicativo de que a criança pode sucedê-lo Foto: KCNA/ AP

Homenagens militares

Conforme eles caminham pelo salão de banquete, os líderes militares, com os uniformes de gala repletos de medalhas, levantam-se para aplaudir. À mesa, altos generais dispõem-se atrás da primeira-família, irradiando sorrisos de orelha a orelha.

O banquete foi organizado no Hotel Yanggakdo, em uma ilha do rio que atravessa Pyongyang. Era neste hotel que o estudante americano Otto Warmbier estava hospedado antes do incidente que o levou a ser detido e devolvido em estado de morte cerebral.

Continua após a publicidade

As cenas de júbilo apareceram impressas na primeira página do jornal Rodong Sinmun na manhã desta quarta-feira, anteriormente a um aguardado desfile militar para marcar o aniversário.

No banquete, Kim Jong-un conclamou o desenvolvimento das forças militares do país. “Redobremos todos nossos esforços e trabalhemos mais duro para fortalecer e desenvolver nosso Exército e alcançar a prosperidade e o desenvolvimento do nosso país socialista”, afirmou ele, segundo a imprensa estatal.

‘Afilhada’ de Dennis Rodman

A reportagem não informava o nome nem a idade da menina, identificando-a apenas como a “respeitada filha” de Kim — na primeira vez que esse adjetivo foi aplicado a ela, em uma aparente promoção em relação a “amada”. Mas acredita-se que ela seja a menina chamada Ju-ae, que o ex-astro da NBA Dennis Rodman pegou no colo quando bebê durante a visita que fez a Pyongyang em 2013.

As apresentações midiáticas da filha de Kim constituem um “esforço ativo” de Pyongyang em elevar sua proeminência, afirmou Cheong Seong-chang, especialista em liderança norte-coreana do Instituto Sejong, nas imediações de Seul. “Dados esses desenvolvimentos, não há mais dúvida a respeito de Kim Ju-ae ter sido escolhida para suceder Kim Jong-un”, afirmou ele.

Ainda que os norte-coreanos — que escutam desde o nascimento que a família Kim emana de uma nobre linhagem sanguínea e que é simplesmente correto que a dinastia deva governar — possam aceitar uma quarta geração governante, resta saber se o sistema altamente patriarcal aceitaria uma líder mulher, afirmou Cheong.

Continua após a publicidade

As fotos sublinham a importância dos militares em manter a reivindicação de legitimidade da família Kim.

Kim Jong-un foi apresentado para os militares como sucessor de seu pai quando tinha apenas 8 anos, de acordo com sua tia.

Em sua festa de 8 anos, em Pyongyang, Kim vestiu um uniforme de general decorado com estrelas, e generais reais, com estrelas reais, se curvaram diante dele e expressaram seu respeito a ele a partir daquele momento, afirmou Ko Yong-suk, que esteve na festa. “Era impossível para ele crescer como uma pessoa normal quando as pessoas de seu entorno o tratavam dessa maneira”, afirmou Ko em entrevista ao Washington Post, em 2016.

A filha de Kim Jong-un fez sua primeira aparição pública em novembro, quando acompanhou o pai a um campo de lançamento de mísseis e inspecionou um míssil de mãos dadas com ele, de acordo com uma foto publicada pela mídia estatal norte-coreana. Nessa oportunidade, ela foi chamada de filha “amada”.

Outra foto mostrou pai e filha, junto com Ri, em uma plataforma de observação durante o lançamento de um míssil — o segundo do tipo naquele mês — de acordo com a mídia local. Kim tentou tanto enfatizar as raízes de sua família quanto usá-las para salientar a fundação do desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte, afirmou o legislador sul-coreano Tae Yong-ho, que trabalhou como diplomata graduado da Coreia do Norte antes de fugir do país, em 2016.

Trata-se de um sinal de que o programa de armamentos, cerne da estratégia de sobrevivência do regime, veio para ficar, afirmou ele. “Ao exibir sua filha ao lado de um míssil balístico intercontinental, (Kim) está anunciando para o mundo e para o seu povo que (a Coreia do Norte) jamais abrirá mão de ser programa nuclear, que será levado adiante por toda a sua linhagem”, afirmou Tae. Kim Jong-un é a terceira geração de sua família a governar o Estado totalitário da Coreia do Norte desde que seu avô, Kim Il-sung, o fundou, em 1948. Após a morte de Kim Il-sung, em 1994, seu filho Kim Jong-il assumiu, governando até o fim de 2011, quando foi sucedido por Kim Jong-un, atualmente com 39 anos.

Especulações sobre a sucessão

Continua após a publicidade

Kim Jong-un alimentou especulações generalizadas sobre seus planos para sucessão depois de apresentar publicamente sua filha pela primeira vez no fim do ano passado. Mas a dúvida a respeito de uma mulher poder governar a Coreia do Norte é complexa, afirmam mulheres que fugiram do país e pesquisadores.

Apesar de mulheres ocuparem posições poderosas no regime — há a irmã de Kim e sua principal assessora, Kim Yo-jong; a ministra de Relações Exteriores, Choe Son-hui; e Hyon Song-wol, diretora de segurança e logística dos eventos públicos com o líder — a Coreia do Norte continua uma sociedade profundamente dominada pelos homens.

A motivação de Kim Jong-un em publicar a foto de sua filha não foi retratá-la como uma possível futura líder, mas retratar a si mesmo como uma figura paternal almejando objetivos políticos, afirmou a professora Kim Seok-hyang, da Universidade de Mulheres Ewha, após as primeiras fotos serem divulgadas, no ano passado. Quebrar o último teto de vidro ainda não é politicamente viável dada a hierarquia de dominância masculina, acrescentou ela. / WASHINGTON POST, COM TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL