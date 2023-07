Kim Jong Un aprova pinturas inéditas de si mesmo em exposição de arte na Coreia do Norte

Uma exposição de arte na Coreia do Norte lançada nesta semana apresentou novas pinturas de Kim Jong Un, em mais uma ação que reforça a propaganda e a adoração ao ditador. As imagens, que mostram cenas como Kim cavalgando em um cavalo branco, fazem parte de uma exposição feita para comemoração do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia, inaugurada na capital Pyongyang, na segunda-feira, 24.

“As peças de arte tratam dos feitos do presidente que levou a Guerra de Libertação da Pátria a uma vitória brilhante, criou o mito dos milagres que assustaram o mundo e defendeu firmemente a dignidade e a honra da República Popular Democrática da Coreia”, escreveu a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) em comunicado.

Imagens fazem parte de uma exposição feita para comemoração do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia. Na pintura, Kim Jong-un no Monte Paektu. Foto: Reprodução/KCTV

O lançamento das obras indica que Kim possivelmente suspendeu regras implícitas que impediam artistas locais a retratá-lo em pinturas, de acordo com o portal NK News. As imagens também parecem fazer parte de uma estratégia de propaganda intensificada para tirar Kim da sombra de seu pai e seu avô e fazer com que ele seja reconhecido como um líder, e não como um discípulo da linhagem familiar.

Desde 2019, segundo o NK News, Kim começou a exibir alguns retratos em eventos oficiais, embora ainda não exija imagens suas em paredes ou espaços públicos. Em comparação, o antigo líder Kim Il Sung começou a exibir retratos e estátuas de si mesmo em público nos primeiros anos de seu governo, enquanto Kim Jong Il aprovou a exibição de seus próprios retratos pouco depois de se tornar líder.

Ao menos oito pinturas do ditador norte-coreano foram divulgadas. Lançamento das obras indica que Kim suspendeu regras implícitas que impediam artistas locais a retratá-lo em pinturas Foto: Reprodução/KCTV

São ao menos oito novas pinturas que mostram Kim na exposição. Os retratos exibem cenas como Kim acima do pico sagrado do Monte Paektu e se encontrando com crianças. Na exposição, há ainda outras novas pinturas retratam testes recentes de mísseis norte-coreanos, como um dos mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) de combustível sólido Hwasong-18 e o desfile militar de 8 de fevereiro, segundo o NK News