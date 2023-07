Na China, Kissinger tem recepção mais calorosa do que as atuais autoridades dos EUA

PEQUIM - Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado de 100 anos que pressionou os Estados Unidos a adotarem uma abordagem mais conciliatória com a China, fez uma visita surpresa a Pequim, reunindo-se com o principal funcionário da política externa da China e seu ministro da Defesa.

A recepção para Kissinger, que há mais de 50 anos ajudou a pavimentar o caminho para as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China durante o governo do presidente Richard Nixon, foi mais calorosa do que para as atuais autoridades americanas que visitaram Pequim recentemente para tentar estabilizar a relação EUA-China. Embora as autoridades americanas tenham enfrentado níveis variados de frieza ou sermões de seus colegas chineses ou da mídia estatal, Kissinger, cuja chegada foi anunciada abruptamente na noite de terça-feira, foi recebido efusivamente.

“O doutor fez contribuições históricas para recuperar as relações China-EUA e desempenhou um papel insubstituível na melhoria do entendimento entre os dois países”, disse Wang Yi, o principal diplomata da China, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China na quarta-feira. (Kissinger tem doutorado em Harvard.) “A política americana em relação à China precisa de sabedoria diplomática ao estilo de Kissinger e bravura política ao estilo de Nixon”, disse Wang.

O fato de Kissinger ter se encontrado com o ministro da Defesa, Li Shangfu, na terça-feira, foi outro símbolo de seu status privilegiado na China. No mês passado, Pequim rejeitou um pedido de Li para se encontrar com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, em um fórum em Cingapura. A China atribuiu a recusa às sanções dos EUA contra Li.

Kissinger disse a Li que estava “aqui como amigo da China”, de acordo com a descrição do encontro feita pelo Ministério da Defesa, e que os dois países deveriam “eliminar mal-entendidos, coexistir pacificamente e evitar confrontos”.

Ele disse a Wang que “não importa o quão difícil seja, ambos os lados devem se tratar como iguais” e que “é inaceitável tentar isolar o outro lado”, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Continua após a publicidade

Kissinger não divulgou imediatamente seu próprio relato das reuniões.

Ao mesmo tempo em que Kissinger estava em Pequim, o enviado climático do presidente Joe Biden, John Kerry, também se reunia com autoridades na capital chinesa. Nas últimas semanas, o atual secretário de Estado, Antony Blinken, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, também viajaram para Pequim.

Em foto de 2018, Xi Jinping recebe Henry Kissinger em Pequim Foto: Thomas Peter/Reuters - 2018

Um porta-voz do Departamento de Estado disse a repórteres na terça-feira que o governo Biden sabia que Kissinger planejava viajar para a China. Mas Kissinger estava “lá por sua própria vontade, não agindo em nome do governo dos Estados Unidos”, disse o porta-voz, Matthew Miller.

Ainda assim, Miller observou que Kissinger havia informado as autoridades americanas sobre suas interações com autoridades chinesas no passado e que conversas semelhantes poderiam ocorrer após esta viagem.

Não ficou claro quanto tempo Kissinger ficará em Pequim ou se ele se reunirá com outras autoridades, incluindo o líder da China, Xi Jinping. Xi e Kissinger se conheceram em Pequim em 2019, quando Xi disse a Kissinger que esperava “desfrutar de muitos anos saudáveis pela frente e continuar a ser um promotor e colaborador das relações sino-americanas”, segundo a Xinhua, a agência de notícias estatal da China.

Wu Xinbo, reitor de estudos internacionais da Universidade Fudan em Xangai, disse que o carinho da China em relação a Kissinger enviou uma mensagem sobre a importância que a China dá aos “velhos amigos”. Essa amizade contrastava com as posturas mais agressivas em relação a Pequim tomadas pelas recentes administrações presidenciais dos EUA.

Continua após a publicidade

“Esse simbolismo é muito importante”, disse ele. “Acho que a visita de Kissinger à China pretende enviar um sinal de que a China-EUA relações devem ser vistas de uma perspectiva histórica”. Ele acrescentou: “Você não pode simplesmente prestar atenção às necessidades políticas de curto prazo”.

Da mesma forma, disse Wu, o encontro de Kissinger com Li foi outro lembrete para os Estados Unidos de que a China não retomaria as comunicações diretas entre militares até que os Estados Unidos suspendessem suas sanções. As autoridades chinesas rejeitaram o pedido de Blinken para reabrir esses canais durante sua visita.

A declaração do Ministério da Defesa chinês sobre a reunião com Kissinger afirma que Li criticou “algumas pessoas nos Estados Unidos” por “não encontrar a China no meio do caminho”, observando que a atmosfera para uma comunicação amigável foi “destruída”.

A mídia estatal chinesa cobriu Kissinger de elogios. Em artigo de maio, para

100º aniversário de Kissinger, o Global Times, um tablóide nacionalista dirigido por um partido, disse Kissinger era “lendário” e “ainda mantém sua grande mente afiada nas relações EUA-China, alertando explicitamente Washington” contra uma relação adversária./THE NEW YORK TIMES