Kremlin acusa Ucrânia de ataque violento no oeste da Rússia

RIGA - O Kremlin acusou nesta quinta-feira, 2, a Ucrânia de atacar dois vilarejos na região de Briansk, no oeste da Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que os agressores “abriram fogo contra civis” e o administra de Briansk disse que duas pessoas foram mortas e outras, sem precisar quantas, foram feitas reféns.

Um assessor do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, negou que Kiev estivesse envolvida no incidente, que Putin chamou de “ataque terrorista”. Os detalhes do que realmente aconteceu não foram divulgados e, em uma era de vídeos de celulares onipresentes, nenhuma filmagem ou foto de um ataque circulou nas redes sociais, mesmo horas depois.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, emitiu inicialmente um comunicado dizendo que “medidas estão sendo tomadas para eliminar nacionalistas ucranianos armados que violaram a fronteira do Estado”.

Putin culpou ucranianos por 'ataque terrorista', dizendo que 'agressores abriram fogo contra civis' Foto: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP

Mas dois combatentes que afirmam ser membros de um grupo nacionalista de extrema direita russo anti-Putin lutando ao lado da Ucrânia na guerra, o Corpo de Voluntários Russo, assumiram a responsabilidade, declarando “Morte ao tirano do Kremlin” em um vídeo filmado do lado de fora de uma clínica médica de Liuberchane, perto de Briansk, próximo da fronteira ucraniana.

Às 9h30 (hora local), Alexander Bogomaz, o governador de Briansk, postou um comunicado em seu canal no Telegram dizendo que sabotadores ucranianos cruzaram a fronteira para a Rússia e abriram fogo contra um carro, matando uma pessoa e ferindo uma criança de 10 anos. Mais tarde, nesta quinta-feira, ele disse que dois adultos foram mortos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que Putin estava recebendo atualizações constantes sobre o episódio. Pouco depois, o presidente apareceu em um evento público por videoconferência e disse: “Eles abriram fogo contra civis. Eles viram que era um carro civil e que havia crianças sentadas lá. Esse é o tipo de pessoa que pretende nos privar da memória histórica, da história, das tradições e da linguagem. Mas eles não terão sucesso. Nós vamos acabar com eles.”

Putin já rotulou como terrorismo incidentes que pareciam ser uma retaliação à invasão da Rússia, incluindo uma explosão em outubro na ponte da Crimeia, que conecta a Rússia à Península da Crimeia anexada ilegalmente por Moscou.

Provocação

Mikhailo Podoliak, o conselheiro de Zelenski, acusou a Rússia de realizar uma provocação. Oficiais militares ucranianos disseram que o grupo era “independente” e que as forças armadas da Ucrânia não realizam operações de combate na Rússia.

“A história sobre o grupo de sabotagem [ucraniano] na [Rússia] é uma clássica provocação deliberada”, escreveu Podoliak no Twitter, nesta quinta-feira. “[A Rússia] quer assustar seu povo para justificar o ataque a outro país e a crescente pobreza após o ano de guerra.”

Putin cancelou uma viagem planejada e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Rússia para a sexta-feira em resposta ao ataque, disse Peskov.

O ataque, se confirmado como realizado pelo Corpo de Voluntários Russo, ressalta o perigo ainda crescente de uma guerra caótica com grupos paramilitares de ideologias díspares lutando em cada lado e as linhas de comando e comunicação muitas vezes obscuras.

Comandante de uma unidade de voluntários ucranianos em uma trincheira usada para conter ameaças durante sirenes de ataque aéreo, no subúrbio de Kiev Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP - 28/3/2023

O incidente ocorreu dois dias após uma série de ataques de drones à Rússia, incluindo um a cerca de 100 quilômetros de Moscou, que o Kremlin atribuiu à Ucrânia. Podoliak também negou qualquer conexão com os drones, dizendo que a Rússia estava sofrendo as consequências de conflitos internos.

Na terça-feira, em resposta aos incidentes com drones, Putin ordenou que o FSB intensificasse a vigilância interna e reforçasse a segurança ao longo das fronteiras do país. A incursão de quinta-feira pareceu levantar novas questões sobre a capacidade da Rússia de proteger suas regiões fronteiriças.

Vários ataques foram realizados em território russo nos últimos meses, incluindo contra uma base aérea militar estratégica que foi alvo várias vezes no ano passado. Putin disse ao Conselho do FSB na terça-feira que a fronteira da Rússia “deve ser guardada com segurança”.

Ao longo da quinta-feira, os meios de comunicação estatais russos publicaram uma variedade de relatos obscuros sobre o incidente.

A agência de notícias Tass, citando um oficial da lei não identificado, informou que houve confrontos entre as forças russas e várias dezenas de combatentes ucranianos.

Tass relatou mais tarde que o grupo armado havia deixado a Rússia, citando testemunhas não identificadas. O FSB disse que vários dispositivos explosivos foram encontrados na área e estavam sendo desarmados. A incursão ocorre após um incidente em dezembro no qual o FSB disse que quatro sabotadores, portando armas e explosivos, foram mortos por forças russas depois de se infiltrarem na Rússia saindo da Ucrânia.

Em sua reivindicação de responsabilidade, os combatentes do Corpo Voluntário Russo ergueram uma bandeira escura com um escudo e uma espada.

“Viemos aqui não como um grupo de diversão; somos um exército de libertação que veio para sua própria terra”, disse no vídeo um homem armado que parecia ser o fundador do grupo, Denis Kapustin. “Ao contrário do Exército de Putin, matadores e estupradores, não lutamos contra civis. Viemos aqui para libertá-lo. Pedimos que você pegue em armas e lute contra o regime sangrento de Putin”.

‘Nação política’

Kapustin é um ex-lutador de artes marciais mistas e um radical de extrema direita que se autodenomina Denis “WhiteRex” Nikitin e construiu um império nacionalista de artes marciais mistas que se estende do Reino Unido à Europa Oriental. A Liga Anti-Difamação o descreve como um “neonazista” que viveu na Alemanha por muitos anos.

Em uma entrevista para um canal no YouTube, em novembro, com o jornalista russo Oleg Kashin, de Londres, ele se descreveu como um ‘nacionalista russo a vida toda’. Kapustin disse que o Corpo de Voluntários consiste em russos étnicos lutando ao lado da Ucrânia, acrescentando que o nacionalismo russo “virou completamente para o lado errado”.

Em abril, Kapustin postou um vídeo pedindo aos nacionalistas brancos de EUA, Reino Unido, Alemanha e outros países que lutassem contra Putin, porque a Rússia havia se tornado um estado policial. Ele falou negativamente sobre Zelenski porque ele é judeu e promove “o pior dos valores liberais”, mas disse que Putin é pior.

A ideologia do grupo se concentra em preservar os russos “como um grupo étnico” e argumenta que “Putin e seus capangas estão destruindo os russos como um grupo étnico, substituindo-os por um conceito artificial de ‘nação política’”.

Avenida Lenin em Bryansk, na Rússia; Moscou acusa ucranianos de atacar região Foto: Kiril Kudryavtsev/AFP - 2/3/2023

Andrei Yusov, porta-voz da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, disse que o grupo é independente e que “são cidadãos da Federação Russa, que têm o direito de defender e libertar seu território de um tirano e ditador”.

O Corpo de Voluntários da Rússia anunciou sua criação em agosto passado, com uma declaração em seu recém-criado canal no Telegram: “Nós, voluntários russos que vivemos na Ucrânia, decidimos pegar em armas e criar uma formação militar — o Corpo de Voluntários da Rússia — para que, junto com nossos camaradas de armas ucranianos possamos defender sua pátria, que nos protege, e depois continuar a luta contra o regime criminoso de Putin e seus capangas”.

Secretário de Estado dos EUA exige fim da guerra a chanceler russo

Com Putin indicando que a guerra pode se arrastar e as relações entre Washington e Moscou congeladas, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou brevemente com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20 países em Nova Délhi nesta quinta-feira. Os dois homens não se falavam cara a cara desde antes da invasão da Rússia.

Segundo disse em uma entrevista coletiva, Blinken exigiu no encontro que a Rússia acabe com a guerra na Ucrânia e a liberdade de Paul Whelan, um cidadão americano que o Departamento de Estado dos EUA diz estar preso injustamente por acusações de espionagem.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a reunião ocorreu a pedido de Blinken e minimizou sua importância, acrescentando que Lavrov falou com Blinken “em trânsito”. “Não houve negociações, reuniões ou algo assim”, disse Zakharova. /W.P., NYT