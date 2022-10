Lançamento de mísseis norte-coreanos são pior teste para Biden na Ásia; leia a análise

Continua após a publicidade

TÓQUIO, ASSOCIATED PRESS - Um rufar de lançamentos de mísseis norte-coreanos cada vez mais poderosos. Um porta-aviões dos EUA flutuando na península coreana. Aviões de guerra norte-coreanos cruzando a fronteira com a Coreia do Sul. Gritos mundiais de condenação e preocupação.

É um padrão que se repetiu muitas vezes ao longo dos anos e, como no passado, há muitos sinais no último ciclo que apontam para a Coreia do Norte testando uma bomba nuclear.

Sim, isso faz parte da marcha obstinada da Coreia do Norte em direção à construção de um arsenal viável de mísseis nucleares capazes de atingir qualquer cidade no continente dos EUA. Mas o essencial na nova série de testes de mísseis do país este ano – a maior de todos os tempos – também pretende atrair a atenção de um público importante e distraído: Joe Biden.

Um enorme monitor mostra um míssil balístico norte-coreano sobrevoando o Japão, em Sapporo, Hokkaido, norte do Japão em 4 de outubro de 2022 Foto: Kyodo News via AP

Washington respondeu aos lançamentos de mísseis norte-coreanos com declarações duras e lançamentos de armas em exercícios militares com seu aliado, Seul.

Até agora, no entanto, há pouca indicação de que o governo Biden irá – ou mesmo que quer – buscar a diplomacia confusa e politicamente perigosa necessária para resolver pacificamente um problema que atormenta os presidentes dos EUA há décadas.

Os lançamentos de quinta-feira, que se acredita serem dois mísseis balísticos de curto alcance, foram a sexta rodada da Coreia do Norte em menos de duas semanas. Na terça-feira, Pyongyang realizou seu teste mais longo de todos os tempos, enviando um míssil capaz de atingir Guam, território dos EUA no Pacífico, voando sobre outro grande aliado dos EUA, o Japão.

Mais tarde na quinta-feira, a Coreia do Norte enviou 12 aviões de guerra perto da fronteira sul-coreana, a mais fortemente armada do mundo, levando a Coreia do Sul a responder com o envio de 30 aviões militares.

A Coreia do Norte é uma nação pequena, empobrecida e amplamente evitada, ensanduichada entre grandes potências. Mas o país construiu, contra grandes probabilidades, seu programa de armas nucleares por meio de tenacidade, manobras políticas astutas e persistência implacável.

Cada teste de armas norte-coreano faz pelo menos três coisas ao mesmo tempo. Permite que Kim Jong-un mostre ao seu povo que ele é um líder forte capaz de enfrentar agressores estrangeiros.

Seus cientistas podem trabalhar para resolver os problemas tecnológicos que ainda emperram o programa de armas, incluindo a miniaturização de ogivas para que caibam em uma série de mísseis e garantindo que os mísseis de longo alcance possam reentrar suavemente na atmosfera da Terra.

E, talvez o mais importante, cada teste envia uma mensagem clara de que, apesar de todos os muitos problemas que o governo Biden enfrenta – a guerra na Ucrânia; crescente agressão chinesa; uma economia instável em casa - Washington deve lidar com a Coreia do Norte como ela é. Ou seja, uma nação que, depois de muitos anos de luta, está à beira de ser uma potência nuclear legítima, e não uma que tenha mostrado sinais de estar disposta a abandonar suas armas nucleares.

A longo prazo, Kim provavelmente quer o reconhecimento dos EUA de que a Coreia do Norte é um Estado nuclear completo. As negociações poderiam então providenciar uma reversão norte-coreana de partes de seu programa de armas em troca da suspensão das sanções internacionais incapacitantes e, eventualmente, da assinatura de um tratado de paz para encerrar formalmente a Guerra da Coreia.

No médio prazo, a Coreia do Norte quer que as quase 30.000 forças dos EUA na Coreia do Sul saiam, abrindo caminho para seu eventual controle da península.

No curto prazo, Pyongyang sustentou que as negociações não podem acontecer a menos que Washington abandone sua “hostilidade”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Foto: Susan Walsh/AP

Isso significa o fim das sanções econômicas, da presença dessas tropas dos EUA e de seus exercícios militares anuais com soldados sul-coreanos que o Norte vê como preparação para invasão.

Não está claro, no entanto, quão paciente Kim pode se dar ao luxo de ser. A economia do Norte, que nunca foi grande coisa, parece estar pior do que em qualquer outro momento do seu governo, após três anos de alguns dos controles de fronteira mais rígidos do mundo durante a pandemia, sanções esmagadoras, desastres naturais e má gestão.

Seus testes de armas podem ser um movimento para forçar condições mais favoráveis em futuras negociações.

Algo semelhante aconteceu após uma sequência de lançamentos de mísseis de longo alcance e testes nucleares durante o governo Trump que muitos temiam poder levar a um guerra.

Donald Trump realizou reuniões presenciais com Kim em 2018 e 2019 com o objetivo de convencer a Coreia do Norte a desistir de seu programa nuclear em troca de benefícios econômicos e políticos. As conversas falharam, com a Coreia do Norte se recusando a ir longe o suficiente em suas promessas de desarmamento.

Depois de assumir o cargo no ano passado, Joe Biden sinalizou uma rejeição da diplomacia personalista de Trump com Kim e da política de “paciência estratégica” de Barack Obama, em favor de outra abordagem, em que o Norte desistiu de partes de seu programa em troca de benefícios e alívio de sanções.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se preparam para apertar as mãos na vila fronteiriça de Panmunjom, na Zona Desmilitarizada, Coreia do Sul, em 30 de junho de 2019 Foto: Susan Walsh/AP

O objetivo, no entanto, permaneceu o mesmo: a desnuclearização total da Coreia do Norte. Um número crescente de analistas acredita que isso agora pode ser impossível, já que Kim provavelmente vê um programa de armas nucleares concluído como sua única garantia para a sobrevivência do regime. Enquanto isso, a temperatura aumenta.

Pela segunda vez em duas semanas, Washington enviou o porta-aviões USS Ronald Reagan para águas a leste da Coreia do Sul, um movimento que a Coreia do Norte chamou de “uma séria ameaça à estabilidade da situação na Península Coreana”.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul responderam esta semana aos mísseis de Kim com os seus próprios mísseis balísticos terra-terra e bombas guiadas com precisão lançadas de caças.

Enquanto o governo Biden considera os próximos passos, está observando de perto como os testes de armas da Coreia do Norte influenciam seus aliados no nordeste da Ásia.

Quando a Coreia do Norte disparou seu míssil de médio alcance sobre o Japão na terça-feira, houve momentos de pânico quando as sirenes alertaram os moradores do norte do país para se retirarem, o serviço de trens parou e os jornais publicaram edições especiais.

Na Coreia do Sul, cuja capital Seul fica a cerca de uma hora de carro da fronteira intercoreana, cada avanço no programa nuclear do Norte levanta dúvidas sobre a promessa de proteção nuclear de Washington, levando a pedidos de um programa nuclear próprio.

A questão para alguns em Seul é: se a Coreia do Norte ameaçar atingir cidades dos EUA com seus mísseis com armas nucleares, Washington realmente intervirá se Pyongyang atacar?

Olhando para o futuro, então: espere mais testes de mísseis – e, possivelmente, bem perto das eleições de meio de mandato nos EUA em novembro, um teste nuclear – enquanto a Coreia do Norte continua a manobrar em seu longo confronto com Washington e seus aliados.

*Foster Klug, diretor de notícias da AP para as Coreias, Japão, Austrália e Pacífico Sul, cobre a Coreia do Norte – de Washington, Seul e Pyongyang – desde 2005.