Las Vegas agora tem ‘olho que pisca projetado’ em esfera gigantesca; veja

Uma gigantesca projeção de um globo ocular apareceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, em julho, chamando a atenção de moradores e turistas que passam pela área. A projeção em larga escala, que roda em loop e pisca lentamente, atraiu especulação e gerou opiniões controversas de moradores nas redes sociais.

O globo ocular é um vídeo reproduzido repetidamente no Sphere, uma construção recentemente erguida no Venetian Resort, que pode criar essas projeções em grande escala. O local de entretenimento de U$ 2,3 bilhões, com capacidade para quase 18 mil pessoas, sediará apresentações musicais, exibições de filmes exclusivos e alguns eventos esportivos. O espaço está programado para abrir ao público no dia 29 de setembro, com um show da banda U2.

Ele foi iluminado pela primeira vez no fim de semana do dia 4 de julho. Desde então, quem passa pelo local já pôde conferir uma bola de basquete, uma abóbora e a bandeira dos Estados Unidos em uma tela de 110 metros de altura e 160 de largura. A esfera consiste em aproximadamente 1,2 milhão de discos de LED, espaçados em 20 centímetros. Cada disco contém 48 diodos LED individuais, com cada diodo capaz de exibir 256 milhões de cores diferentes - criando um novo marco vívido no horizonte de Las Vegas.

Bola de basquete projetada na MSG Sphere para celebrar a NBA Summer League 2023 em Las Vegas, no dia 9 de julho. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

O olho piscante na esfera dividiu opiniões. Nas redes sociais, alguns usuários falaram que a ideia é interessante. “Uau, parece incrível, eu gostaria de ter a chance de visitar este lugar e vê-lo pessoalmente”, disse uma internauta. “Quem projetou isso? É realmente assustador”, respondeu um usuário no Twitter a um dos vídeos publicados.