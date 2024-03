Arrastamos o corpo do soldado para dentro do quarto. Eu não sabia o que fazer, pensei em me esconder. Um outro soldado apareceu no nosso quarto, eu fiquei aliviada porque achei que ele poderia nos levar para um outro abrigo, mas eu olhei para seu uniforme e vi que algo estranho estava acontecendo. Eu olhei para o rosto do homem que tinha aparecido e ele era muito mais velho do que os soldados daquela base militar, naquele momento eu entendi que ele não era um soldado, era um terrorista.

Ele olhou para a soldado que eu estava cuidado, que chamava Noa, e ele não atirou nela porque achou que já estava morta. O terrorista do Hamas olhou para mim, pegou a sua arma e atirou em mim. Eu levei três tiros, um no meu peito, outro no estômago e um último tiro no braço.

Eu senti principalmente o tiro no meu braço, eu senti o meu braço caindo. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, então eu tirei o turbante que estava na minha cabeça e eu fiz um torniquete no meu braço e sabia que precisava voltar para o abrigo. Quando eu fiz isso, eu caí, não perdi a consciência, mas cai. Os soldados que estavam lá foram falar com o meu marido e avisaram que eu estava ferida.

Os soldados nos abrigos tentaram ajudar a estancar os sangramentos que tinham me atingido e aí esperamos no abrigo. Outros soldados feridos também estavam no abrigo. Eu estava tentando tranquilizar os meus filhos de que eu estava bem e eles me ajudaram muito naquele momento.

Um soldado tentou enfrentar o terrorista do Hamas que atirou em mim, o terrorista era muito organizado e preparado, ele era da Nukba, uma unidade de elite do Hamas. Quando o soldado pulou no terrorista, o homem pegou uma faca e esfaqueou o soldado na cabeça. Então esse soldado estava junto comigo, ele era um dos feridos no abrigo. E aí nós esperamos.