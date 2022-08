Libanês faz reféns em banco para resgatar própria poupança e expõe desespero da crise no país

BEIRUTE - Com suas economias quase todas bloqueadas desde o início da crise econômica no Líbano, que se intensificou quase três anos atrás, além da necessidade de pagar um caro tratamento médico para o pai, um homem de 42 anos fez reféns nesta quinta-feira, 11, em uma agência bancária localizada em Beirute e ganhou apoio de parte da população.

Identificado como Bassam al-Sheik Hussein, o cliente, armado com um fuzil e carregando uma quantidade indeterminada de gasolina, exigia poder sacar quase US$ 210 mil (R$ 1,08 milhão) que tinha depositado na instituição antes da deflagração da crise, no fim de 2019, quando foram adotadas medidas de controle de capitais no país.

Muitos libaneses viram seus fundos em dólares ficarem virtualmente bloqueados desde então, agravando as dificuldades para sobreviver em meio a uma elevada inflação, desabastecimento de bens e constantes perdas de valor da moeda local.

Bassam al-Sheikh Hussein conversa com um dos reféns que manteve dentro de agência em Beirute Foto: Hussein Malla/AP - 11/08/2022

Para mostrar apoio a Hussein, um grupo de pessoas se aglomerou diante do cordão de segurança formado pela polícia em frente à agência. O homem acabou se rendendo no fim da tarde.

Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do Banco da Reserva. Homens do Exército local, dos Bombeiros, da Defesa Civil e da Cruz Vermelha estavam no local.

Um manifestante, que segurava um megafone, gritava palavras de ordem em direção ao banco, “denunciando” a corrupção existente no país. “O que está acontecendo é um abuso por parte da criminalidade e do Estado da corrupção”, bradou. Outros gritavam: “deem o dinheiro a ele”.

Hussein invadiu o banco dizendo que precisava do dinheiro em sua conta para pagar as contas médicas de seu pai, uma afirmação posteriormente corroborada por seu irmão. Os bancos atualmente permitem que os depositantes retirem um máximo de US$ 400 por mês.

Bassam al-Sheikh Hussein é levado por agentes de segurança após se entregar Foto: Wael Hamzeh/EFE - 11/08/2022

Hassan Moghnieh, chefe da Associação de Depositantes no Líbano, que também atuou como mediador nas negociações, disse que o atirador fez oito reféns: seis funcionários, o gerente da agência bancária e um cliente. Ele rejeitou as ofertas do banco de US$ 5 mil, US$ 10 mil e US$ 30 mil, finalmente aceitando US$ 35 mil para seu irmão em troca de se entregar e libertar os reféns.

Após um impasse de quase sete horas, Al-Sheikh Hussein foi escoltado para fora em uma van branca. Alguns o aplaudiram, outros o saudaram. Não ficou claro quais acusações criminais, se houver, ele pode enfrentar.

Colapso financeiro

Depois da guerra civil do Líbano, que acabou em 1990, diante do colapso financeiro nacional, a população do Líbano adotou a prática de manter dólares depositados em bancos, o que se tornou mais comum nos últimos anos.

Paralelamente, o sistema bancário, incentivado por altos juros, tornou-se detentor da maioria dos títulos de dívida emitidos pelo Estado, para tentar reduzir o déficit.

Moradores de Beirute se reuniram próximo de agência para demonstrar apoio a Hussein Foto: Hussein Malla-AP - 11/08/2022

No fim de 2019, os bancos não tinham liquidez suficiente para entregar os dólares para todos os depositários, e o sistema veio abaixo, fazendo com que as contas na moeda americana ficassem virtualmente bloqueadas.

Analistas entendem que a corrupção endêmica da classe política e o clientelismo ajudaram a alimentar o círculo vicioso no país, classificado por alguns analistas como uma espécie de pirâmide financeira.

O Programa Mundial de Alimentos estima que 46% das famílias libanesas não têm o suficiente para comer./EFE e W.Post