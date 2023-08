Líbano: Após 3 anos da explosão no porto de Beirute, país não encontra soluções para a crise

ESPECIAL PARA O ESTADAO - Em 4 de agosto de 2020, vídeos de uma imensa explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, circularam na internet em questão de segundos. O episódio deixou um cenário de destruição na cidade e a população corria desesperada. Foram 218 mortos e mais de 7 mil feridos naquele dia que escancarou uma realidade de crise interna no país que já foi conhecido como a “Suíça do Oriente”.

Hoje, exatos três anos depois, o país convive com uma inflação acima dos 100%, crise política e conflitos externos. A situação atual é o acúmulo de diversas crises mal resolvidas que se estenderam durante os anos, explica o professor de História Contemporânea da UFRJ e doutor em Estudos Árabes, Murilo Meihy.

“O Líbano de hoje é consequência de uma política equivocada dos anos 90 que foi a dolarização e a manutenção do câmbio de forma forçada. Há valores impossíveis de serem mantidos, como por exemplo, durante mais de 20 anos um dólar que valia 1500 libras e hoje o câmbio oficial estabelecer esse valor em 15000 libras”, disse o professor.

Helicópteros tentando conter o incêndio após a explosão num armazém que continha 2750 de nitrato de amônio. Foto: STR/AFP Foto: STR

Segundo Murilo, o país tem um sistema político atrasado e cujo presidente eleito acaba não atendendo ao desejo de todos e, assim, um avanço ficaria “paralisado”. Em sua avaliação, uma das soluções é uma reforma drástica na política do país com maior participação popular.

“O próprio sistema político do país é um sistema criado no período colonial a partir de um censo populacional dos anos 30. E mesmo depois da guerra civil ele não sofreu mudanças profundas. A eleição de um novo presidente, por exemplo, depende de um arranjo político cada vez mais difícil. Então, constantemente a Constituição libanesa vem sendo desrespeitada.”

Quando não há consenso sobre a eleição de um novo presidente, cria-se um vácuo que já completou dois anos desde a sucessão de Michel Suleiman e o país fica paralisado porque ele passa a ser governado por um presidente interino que na verdade é uma equipe formada pelo primeiro ministro, mas com poderes limitados.

“Nós temos um país governado por elites confessionais que tomam para si o controle do Estado. Ficam pouquíssimas as possibilidade de participação popular. Então a solução mais viável seria uma reestruturação do sistema político de forma mais horizontalizada e que expressasse, evidentemente, a opinião da sociedade civil”, completa o especialista.

A busca por um recomeço

O povo libanês é conhecido pela diáspora, que levou muitos habitantes a saírem do Líbano por motivos de trabalho, estudos e outras condições de vida. As irmãs Dana Farhat , 26 anos, e Manah Farhat, 28 anos, vivem na cidade de Orleans na França há alguns anos. Manah é formada em farmácia em Beirute e se mudou para o país há dois anos por motivos de trabalho. Já Danah veio há 6 anos para estudar Comunicação.

A escolha pelo país foi por motivos lógicos. Além da língua (o francês é a segunda língua oficial do Líbano devido a colonização), o país oferece condições básicas que o Líbano não oferece.

“Sempre vivemos no Líbano, mas com a crise instaurada no país não tem como ficar por lá. Tudo está muito caro, o preço dos alimentos disparou, o pão que é um alimento essencial para o nosso povo, custava 1 dólar, mas com a alta da moeda americana hoje é preciso ter cerca de 15.000 libras libanesas para se comprar, ou seja é 10x a mais do que o preço original,” disse Manah.

A irmã mais velha esteve presente nas manifestações de 2019 e na explosão em Beirute. Manah lembra com detalhes o último ocorrido, não somente pelo trauma da explosão, mas também porque seria um dia de muitas comemorações. Ela havia sido aprovada para fazer uma pós-graduação em Orleans.

“A minha casa ficava perto do ocorrido, no momento da explosão todos os vidros e portas explodiram. Eu escutei o barulho do meu trabalho e vi pessoas correndo desesperadas por todos os lugares. Lembro-me que chorei o dia inteiro porque era para ser um dos dias mais felizes da minha vida, eu tinha recebido a notícia de que fui aceita para estudar na universidade de Orleans no próximo ano! O que era para ser motivo de alegria me fez entrar em depressão,” lembrou Manah, que se emocionou durante a fala.

Manifestantes no Líbano protestam contra a crise do lixo e pedem a renúncia do governo, no centro de Beirute. Movimento mira na inércia das autoridade sem resolver a questão do lixo e na paralisia institucional causada pelos líderes políticos. O Líbano não tem um novo presidente há quase um ano. Foto: EFE/EPA/Nabil Mounzer

Como farmacêutica, Manah fica inconformada sobre a precarização da saúde no Líbano. Ela precisou ir até outros países para conseguir alguns medicamentos essenciais que estão em falta nas prateleiras das farmácias como: insulina, remédio para hipertensão e câncer. Além dos custos da viagem para países como o Egito, Turquia e França, os medicamentos saíram muito caros para os seus familiares.

Ainda no Líbano ela via muitas barracas servindo como farmácias comunitárias para pessoas que estavam em busca de remédios, entretanto, muitas vezes os médicos avisavam que os “coolers” não tinham mais medicamentos. Outra situação dramática que Manah lembrou foi de um senhor com diabetes e que estava perdendo a visão do olho esquerdo. Ele não tinha dinheiro para insulina, ao fazer o teste do destro, o nível de glicemia no sangue chegou a 900, sendo que o recomendado pela medicina é entre 70 e 100.

Outro problema que aterroriza as irmãs Farhat é a falta de energia elétrica. Segundo elas, o povo só tem disponibilidade de usar eletricidade durante 4 horas por dia, quando viviam em Beirute era somente 1 hora de uso. Então para desviar desta situação, os libaneses optam pela energia solar para poder realizar as tarefas domésticas.

“Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa para o país estar nesta situação”, afirma Dana. “As pessoas escolheram nomes errados para nos representar. São sempre os mesmos que disputam o poder nas eleições. O Líbano possui diferentes religiões e costumes. Quando um líder eleito pertence a uma religião ele acaba não sendo aceito para uma outra parcela da população. A não representatividade acaba comprometendo as decisões políticas para o país e isso atrasa o desenvolvimento”, disse a irmã mais nova.

A falta de competência e de recursos por parte do Estado para a resolver os problemas internos faz com que a influência de grupos armados ganhe espaço na política. É o caso do Hezbollah. O grupo, considerado terrorista por Estados Unidos e Europa, é um partido político ativo no Líbano, oferecendo assistência básica para a população. Ao falar sobre o assunto, Manah esboçava uma feição pensativa e fazia pausas, pois não sabia se de fato era a favor ou contra o grupo.

“Não concordamos totalmente com o que eles fazem e da maneira que eles pregam, mas ao mesmo tempo eles protegem os libaneses contra os terroristas, contra os israelenses e contra os problemas políticos dentro do país, algo que o exército libanês não consegue fazer. Eles dão comidas, vouchers, cobertas para os moradores de rua durante o inverno e até estudos para as crianças. Tudo isso o Estado libanês não oferece ao povo, querendo ou não, o Hezbollah, sim.” explicou, Manah.

Apesar de todo caos, as irmãs se emocionam ao falar do Líbano. Durante a conversa despertaram muitas lembranças, sentimento de pertencimento e destacaram vontade de viver dos conterrâneos. Elas esperam um dia voltar para o lugar em que uma vez era conhecida como a Paris do Oriente Médio.

“Quando visitamos o país, e você aterrissa no aeroporto internacional, bate um frio na barriga e uma ansiedade que não conseguimos explicar, parece que nunca entramos no país e queremos conhecê-lo, sabe? Essa é a energia que temos, a dos nossos irmãos é de uma fênix que quando ela desaparece ela acaba ressurgindo das cinzas” disse Dana, emocionada ao falar da terra natal.