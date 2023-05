Líder de milícia pró-Trump é condenado a 18 anos de prisão por invasão ao Capitólio

WASHINGTON – O fundador do grupo extremista Oath Keepers, Stewart Rhodes, foi sentenciado nesta quinta-feira, 25, a 18 anos de prisão por orquestrar a invasão ao Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021. Rhodes, de 58 anos, é o primeiro sentenciado por conspiração sediciosa para impedir a posse de Joe Biden como presidente e tem a maior pena entre os mais de mil casos relacionados ao motim no Capitólio julgados até agora.

Trata-se da primeira vez que a Justiça americana concordou com a tese do Departamento de Justiça dos EUA em um caso do 6 de janeiro e condenou o réu por “terrorismo”, o que aumentou a sentença. A decisão abre o precedente para outros julgamentos de extremistas de direita, como o do ex-líder do Proud Boys, Enrique Tario – condenado e preso, como Rhodes, mas ainda não sentenciado pela Justiça americana.

O juiz do caso, Amit Mehta, afirmou durante a audiência que Rhodes buscou, no papel de líder dos Oath Keepers, fazer com que a democracia americana “evoluísse para a violência”. “Você representa uma ameaça contínua e um perigo para este país, para a República e para a própria natureza da nossa democracia”, disse.

Fundador do Oath Keepers, Stewart Rhodes, durante protesto em frente a Casa Branca em 2017. Rhodes foi sentenciado a 18 anos de prisão por conspiração sediciosa contra os EUA Foto: Susan Walsh/AP

Rhodes, por sua vez, se declarou preso político, criticou os promotores e o governo Biden e tentou minimizar as ações do 6 de janeiro. “Sou um prisioneiro político e, como o presidente Trump, meu único crime é me opor àqueles que estão destruindo nosso país”, afirmou.

A acusação afirmou que o líder do Oath Keepers conspira há mais de uma década contra o país e que o papel no ataque ao Capitólio seguiu um comportamento antigo. Segundo a promotora Kathryn Rakoczy, Stewart Rhodes utilizou a sua influência para incitar os membros do grupo a rejeitar os resultados da eleição de 2020 e mobilizá-los para a invasão do 6 de janeiro, em um esforço violento para manter Donald Trump no poder. “É uma conduta que ameaçou – e continua a ameaçar – o Estado de Direito dos EUA”, declarou.

Os promotores chegaram a pedir 25 anos de prisão para Rhodes, argumentando que uma sentença longa era necessária para impedir a violência política futura. Rakoczy apontou para entrevistas e discursos de Rhodes durante a prisão, repetindo a alegação de que a eleição de 2020 foi roubada e que em 2024 isso se repetiria. Ele também teria defendido uma “mudança de regime” nos EUA, segundo a acusação.

A audiência para determinar a sentença foi a primeiro de oito que devem ocorrer esta semana contra membros do Oath Keepers, que foram condenados em dois julgamentos separados, nos meses de novembro e janeiro, por acusações que incluíam obstrução de processo do Congresso para certificar a eleição de 2020, além de conspiração sediciosa. /AP, NYT