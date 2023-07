Líder do grupo Wagner está na Rússia, e não em Belarus, diz o presidente Lukashenko

MINSK, Belarus - O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, disse nesta quinta-feira, 6, em um raro encontro com repórteres, que o líder da recente rebelião armada na Rússia não estava em Belarus, mas permanecia na Rússia.

Lukashenko disse que Ievgeni Prigozhin, líder da empresa mercenária Wagner, estava em São Petersburgo, em contraste com as declarações que ele fez dias após o motim. A última afirmação de Lukashenko não pôde ser verificada, e Prigozhin não foi visto em público desde a rebelião, há quase duas semanas.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, fala, durante sua reunião com correspondentes estrangeiros, em Minsk, na Bielorrússia, nesta quinta-feira, 6. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Lukashenko estava falando após o caos político mais dramático da Rússia desde que o presidente Vladimir Putin chegou ao poder há mais de duas décadas. O autocrata bielorrusso interveio no motim armado do Sr. Prigozhin, fechando um acordo com o líder wagneriano que o fez recuar e retirar suas forças.

O acordo previa que Prigozhin cancelasse o motim em troca de anistia para suas forças e passagem segura para a Bielorrússia para si. Nos dias que se seguiram ao motim, Lukashenko disse que Prigozhin estava em Belarus, mas nesta quinta-feira, 6, ele disse que o líder Wagner permanecia em São Petersburgo, onde tinha operações comerciais.

Lukashenko também disse anteriormente que havia oferecido aos combatentes de Wagner uma base militar “abandonada”, e imagens de satélite verificadas pelo The New York Times na semana passada mostraram novas estruturas temporárias sendo construídas em uma base abandonada a cerca de 129 km de Minsk, a capital de Belarus. Mas, na quinta-feira, Lukashenko pareceu se irritar com uma pergunta sobre a possível presença de tropas de Wagner em Belarus.

“Se eles virão para cá e, em caso afirmativo, quantos deles virão, nós decidiremos no futuro”, disse ele. “Isso dependerá da decisão tomada pela liderança da Rússia e da Wagner.”

Continua após a publicidade

Após a rebelião no final do mês passado, Lukashenko se posicionou como um mediador de poder que ajudou a evitar uma crise, mesmo que tenha se isolado cada vez mais do resto do mundo. Visto pelo ocidente como um subordinado sob o controle do Kremlin,

Lukashenko parece estar tentando melhorar sua imagem como um ator importante na resolução de uma das maiores crises do mandato de Putin como líder da Rússia.

Ao conceder uma entrevista a um pequeno grupo de repórteres em seu palácio presidencial na quinta-feira, Lukashenko pode estar esperando estabelecer uma medida de independência de seus benfeitores em Moscou, ao mesmo tempo, em que pode receber um impulso em casa, com um eleitorado mais interessado na paz do que em participar da guerra de Putin na Ucrânia./NYT