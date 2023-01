Líder republicano fracassa novamente na Câmara dos EUA e votação segue para 15ª rodada

O deputado republicano Kevin McCarthy voltou a falhar pela 14ª vez na votação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para eleição do presidente da Casa, devido ao boicote aos ultrarrepublicanos, em uma rodada que terminou de forma mais tensa.

Diante do novo impasse, os legisladores recusaram-se a suspender a sessão até segunda-feira, 9, e optaram por retomá-la ainda nesta noite, em novo turno para eleger o presidente da Câmara dos Deputados.

Nesta noite, McCarthy esteve perto da vitória com 216 apoios, após quatro dias intensos de votação. Tudo dependia de uma última votação, a do conservador radical Matt Gaetz, aliado do ex-presidente Donald Trump. Mas, em vez de apoiá-lo, Gaetz optou pela abstenção.

Com a votação ainda em andamento, McCarthy se levantou para falar com Gaetz, enquanto um membro da bancada democrata gritava “fique de joelhos”, em referência às concessões que o legislador republicano da Califórnia estaria fazendo aos ultras de seu partido para ser eleito presidente da Câmara.

A votação parou por alguns minutos enquanto McCarthy e Gaetz conversaram, até que o favorito do aparato partidário para ganhar a presidência decidiu voltar à sua cadeira. Ao longo desta sexta-feira, McCarthy havia conseguido mudar o rumo do voto de vários de seus adversários no Partido Republicano, de ideologia de extrema direita e agrupados sob a égide do Freedom Caucus.

O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, conversa com o representante republicano da Flórida, Matt Gaetz, após outra votação fracassada na Câmara, no quarto dia das eleições para presidente da Casa. Foto: Shawn Thew/EFE

No início desta última votação, tudo parecia correr bem para McCarthy, já que havia apenas um outro candidato, o democrata Hakeem Jeffries (que obteve 212 votos como nas cédulas anteriores), ao contrário de ocasiões anteriores em que radicais de seu partido apresentaram seus próprios candidatos.

Tudo começou a dar errado quando quatro desses conservadores rebeldes votaram em dois ultrarrepublicanos, já que o regulamento do Congresso permite votar em pessoas que nem sequer são indicadas, enquanto dois, um deles Gaetz, optaram pela abstenção. O resultado da votação não foi favorável para McCarthy, que já dava por certa a vitória antes desta votação.

Mais cedo, inclusive, chegou a ser divulgada uma nova versão do regimento do Congresso, que deveria ser votado após sua eleição, com um dos principais pedidos dos legisladores rebeldes para endossá-lo. Concretamente, na versão atualizada, reduzia-se o patamar de apoio à apresentação de moção de destituição do presidente da Câmara, que era uma das principais reivindicações dos ultrarrepublicanos, embora não pareça que finalmente os tenha convencido.

Após 14 tentativas inócuas de eleger um presidente desde a terça-feira, 3, a Câmara inicia uma nova rodada de votação na noite desta sexta, 6, para tentar aprovar o nome de McCarthy. O líder republicano conseguiu convencer a maioria dos rebeldes após uma terceira bateria de concessões que diminuem sensivelmente o poder do presidente da Câmara americana. Para poder impor condições, o grupo de congressistas trumpistas se aproveita da estreita maioria republicana na Câmara conquistada nas eleições de meio de mandato de novembro.

O deputado republicano Kevin McCarthy durante a sessão desta sexta-feira, 6, da Câmara dos Representantes. McCarthy tenta se eleger presidente da Casa, mas não obtém apoio de ala radical Foto: Alex Brandon / AP

Sem um presidente, a Câmara dos Representantes não pode empossar seus membros, decidir os integrantes das várias comissões ou apresentar projetos de lei. Os 434 membros da Câmara continuarão votando até que um presidente seja escolhido. Isso pode levar horas, dias ou semanas. Em 1856, um acordo foi alcançado após dois meses e 133 votações.

A votação desta sexta-feira coincidiu com o aniversário de dois anos do ataque ao Capitólio. Democratas aproveitaram a ocasião para criticar os republicanos e vincular o impasse atual ao radicalismo dos partidários do ex-presidente Donald Trump durante a invasão. Os radicais que hesitam em apoiar McCarthy se elegeram com a bandeira do negacionismo eleitoral.

“O caos na Câmara de Representantes é apenas mais um exemplo de como uma minoria extremista pode impedir de governar”, disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

“O aniversário do ataque ao Capitólio deve servir como um sinal para o trumpismo, que sofre fracasso atrás de fracasso”, acrescentou Schumer em comunicado. /AFP, NYT e EFE