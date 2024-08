Líder separatista catalão reaparece em comício em Barcelona, foge da polícia, e está desaparecido

BARCELONA– A polícia espanhola procura pelo líder separatista catalão Carles Puigdemont, que reapareceu em um comício em Barcelona nesta quinta-feira, 8, sete anos depois de fugir da Espanha, apesar de ter um mandado de prisão pendente.

PUBLICIDADE Puigdemont já havia anunciado a sua intenção de estar em Barcelona no dia em que o Parlamento da Catalunha deverá empossar um novo presidente. O político de 61 anos viveu inicialmente na Bélgica depois de fugir de Espanha em 2017, mas seu atual local de residência é desconhecido. O líder separatista manteve seus planos de viagem em segredo antes de viajar a Barcelona. Ele fez um discurso diante de uma grande multidão de apoiadores no centro da cidade, com a presença de policiais, que não fizeram nenhuma tentativa de detê-lo.

O líder separatista catalão e ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont discursa em um comício em Barcelona, Espanha Foto: Emilio Morenatti/AP

Após seu discurso, Puigdemont entrou em uma tenda adjacente e logo em seguida entrou em um carro que o esperava e saiu em alta velocidade, de acordo com um fotógrafo da Associated Press que testemunhou sua partida.

As autoridades estabeleceram um cordão policial no parlamento regional próximo, para onde Puigdemont deveria ir depois. Depois que o líder separatista escapou, unidades policiais rodoviárias verificaram veículos em toda a cidade de cerca de 1,6 milhão de pessoas, em um esforço para prendê-lo.

Acusações

Puigdemont enfrenta acusações de peculato por sua participação na tentativa de separar a região da Catalunha do resto da Espanha em 2017. Como presidente regional e líder do partido separatista na época, ele foi um ator-chave em um referendo de independência que foi proibido pelo governo espanhol.

Esses acontecimentos desencadearam uma crise política que assolou a Espanha durante meses.

Polícia da Catalunha realiza uma checagem em uma rodovia de Barcelona após a aparição do líder separatista Carles Puigdemont Foto: Emilio Morenatti/AP

Discurso

Dirigindo-se à multidão no parque e às vezes levantando o punho, Puigdemont acusou as autoridades espanholas de “uma repressão” ao movimento separatista catalão. “Durante os últimos sete anos fomos perseguidos porque queríamos ouvir a voz do povo catalão”, disse Puigdemont. “Eles transformaram o fato de ser catalão em algo suspeito.”

Ele acrescentou: “Todas as pessoas têm direito à autodeterminação”. A reviravolta dos acontecimentos provavelmente traria recriminações políticas.

O líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, publicou na plataforma X que o reaparecimento de Puigdemont foi uma “humilhação insuportável” que prejudicou a reputação da Espanha. O partido é a principal legenda de oposição ao governo de centro-esquerda da Espanha, e há muito rejeitou o movimento de independência da Catalunha.

O líder separatista catalão Carles Puigdemont discursa em Barcelona Foto: Joan Mateu/AP

Acordo

O coalizão governista liderada pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. incentivou um acordo negociado após meses de impasse entre o Partido Socialista Catalão (PSC) de Salvador Illa e o outro principal partido separatista catalão, o Esquerra Republicana (ERC). Esse acordo garantiu apoio suficiente no parlamento da Catalunha para que Illa se tornasse presidente regional da Catalunha nesta quinta-feira.