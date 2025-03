Líderes da UE apoiam planos de aumentar gastos em defesa, mas falham em consenso sobre a Ucrânia

BRUXELAS - Os líderes europeus respaldaram os planos da Comissão Europeia para aumentar os gastos em defesa. A reunião de emergência nesta quinta-feira, 6, em Bruxelas foi convocada depois que Donald Trump deu uma guinada na política dos Estados Unidos para Europa e a Ucrânia. Apesar da sinalização de apoio a Kiev, contudo, a cúpula falhou em chegar a um consenso sobre a guerra.

Os 27 líderes da União Europeia aprovaram a medida apresentada por Ursula von der Leyen, que prevê flexibilizar as rígidas normas fiscais do bloco para que os países possam gastar mais com defesa. Eles também pediram que a Comissão Europeia explorasse novas formas "para facilitar gastos significativos com defesa em nível nacional em todos os Estados-membros", disse o comunicado. "O dia de hoje marca um momento decisivo para a Europa, para a segurança dos europeus", disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, no encerramento da cúpula. "Estamos avançando de forma decisiva em direção a uma defesa forte e mais soberana para Europa".

O plano, detalhou Costa, prevê investimentos em áreas consideradas prioritárias, refletindo os aprendizados da guerra na Ucrânia, o que inclui defesa aérea, sistemas de artilharia, mísseis, munições, drones e Inteligência Artificial. Além da criação de um novo instrumento, com 150 bilhões de euros em empréstimos para que os países do bloco impulsionem as suas capacidades de defesa.

Volodmir Zelenski e Ursula von der Leyen conversam durante cúpula em Bruxelas. Foto: Omar Havana/Associated Press

A estimativa é que o plano libere ao todo 800 bilhões de euros para rearmar os países europeus. A medida foi anunciada depois que os Estados Unidos suspenderam o apoio militar à Ucrânia. E o encontro em Bruxelas foi visto como uma tentativa de mostrar união frente ao afastamento entre Washington em Kiev.

Ao chegar na cúpula, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski agradeceu pelo apoio que recebeu dos europeus. “Estamos muito agradecidos porque não estamos sozinhos”, disse.

A Europa e a Ucrânia estão diante de “um momento decisivo”, disse Ursula von der Leyen, ao receber Zelenski. “Temos que colocar a Ucrânia em posição de se defender sozinha”, reforçou.

Apesar dos sinais de apoio à Ucrânia, os líderes da União Europeia falharam em chegar a um consenso sobre a defesa da Ucrânia, disse uma autoridade com conhecimento sobre a votação a portas fechadas em Bruxelas. Um país se recusou a assinar a declaração, disse a autoridade que falou sob condição de anonimato para discutir a cúpula em andamento, sem especificar de onde veio a divergência.

Segundo informações do The Guardian, foi a Hungria de Viktor Orbán, que não endossou a declaração da União Europeia, que pressionava contra as negociações propostas por Donald Trump e considerados benéficas para a Rússia. “Não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, dizia o rascunho da declaração.

Zelenski descreveu as conversas com líderes da União Europeia como produtivas. Ele reafirmou o compromisso da Ucrânia com a paz e propôs medidas que poderiam levar ao fim da guerra. Isso inclui um cessar-fogo nos céus, com a interrupção dos ataques aéreos com mísseis, drones e bombas, e no mar, com a paralisação das operações militares no Mar Negro.

“Consideramos essas medidas iniciais como um prólogo para um acordo mais amplo e abrangente. A guerra deve terminar o mais rápido possível, e a Ucrânia está pronta para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com nossos parceiros nos Estados Unidos e na Europa pela paz”, escreveu Zelenski nas redes sociais ao anunciar que vai à Arábia Saudita na segunda-feira, como parte das negociações envolvendo a Ucrânia e os EUA.

Ucrânia anuncia negociações com EUA

Sem dar mais detalhes, Zelenski anunciou ainda que representantes ucranianos e americanos retomaram a cooperação e disse esperar por uma reunião “significativa” na semana que vem.

