Líderes ucranianos pedem que civis deixem o leste do país em meio a temor de ataque russo

Civis estão fugindo das regiões orientais de Luhansk e Donetsk na Ucrânia, enquanto autoridades do país e analistas militares ocidentais alertam que as ações da Rússia apontam para uma escalada iminente de combates lá.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Milhares de pessoas estão saindo da região desde que as forças russas começaram a reduzir sua ofensiva no norte para se concentrar no leste e no sul, de acordo com autoridades ucranianas e fotos e vídeos postados online. Isso ocorre no momento em que imagens de corpos deixados nas ruas de áreas em que as forças russas recuaram começaram a surgir.

Autoridades ucranianas dizem que tropas russas estão se concentrando nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv.

Em Przemysl, na Polônia, Tania, deitada sobre as malas, espera por sua família que deixou a região de Donetsk Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Em Kramatorsk, uma cidade no norte da região de Donetsk, fotos mostraram multidões de pessoas amontoadas em uma plataforma em uma estação de trem central.

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas quando as forças russas lançaram um ataque a um local de ajuda humanitária na cidade de Vugledar, também na região de Donetsk, segundo Pavlo Kirilenko, governador da região.

Enquanto isso, as forças russas agora controlam 60% da cidade de Rubizhne, na região leste de Luhansk, segundo o governador Serhi Haidai. As forças russas estão atacando Rubizhne desde o início de março e aumentaram a ofensiva nesta semana na tentativa de tomar a cidade.

“As retiradas de civis estão ocorrendo sob o rugido de armas inimigas”, escreveu Haidai em um post no Facebook na quarta-feira, acrescentando que aproximadamente 30 mil pessoas foram transportadas da região desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, antes da escalada dos ataques.

“As cidades da região de Luhansk estão em ruínas. Milhares de moradores ainda não foram embora”, escreveu ele em outro post. “Saia do caminho!”

Oleg Sinegubov, o administrador estatal da região militar de Kharkiv, disse em um post no Telegram na quarta-feira que o Exército esvaziaria duas cidades na parte leste do país porque os combates estavam aumentando lá.

As duas cidades, Lozova e Barvinkove, ficam a sudoeste de Izium, uma cidade que as forças russas apreenderam como parte de um aparente movimento em direção a Sloviansk, que analistas militares dizem ser estrategicamente crítica para o plano da Rússia de obter controle total do leste da Ucrânia.

No início desta semana, Oleksi Danilov, chefe do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, falando na televisão nacional, disse que “grandes grupos de tropas russas” estavam se concentrando na região.

“Eles não vão parar”, disse ele, acrescentando: “Eles têm um grande desejo de criar grandes problemas para nossas forças armadas nessa direção, e também esperamos que batalhas ferozes sejam travadas lá por nosso território em um futuro próximo.”/NYT