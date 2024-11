BAUBAU, Indonésia - Uma conversa animada tomou conta da sala quando a aula começou. Cada carteira tinha uma placa de papel com o nome do ocupante escrito no alfabeto coreano, chamado hangul. Logo, os alunos estavam seguindo o professor e gravando os círculos e linhas distintivos da escrita em seus cadernos.

Mas esses alunos da quarta série não estavam estudando a língua coreana. Eles estavam usando o hangul para escrever e aprender a deles: a cia-cia, uma língua indígena que não tem escrita. Ela sobreviveu oralmente por séculos na Indonésia e agora é falada por cerca de 93.000 pessoas na tribo cia-cia na Ilha Buton, a sudeste da península da Ilha Sulawesi, no vasto arquipélago da Indonésia.

Criança aponta para escrita Hangul durante aula da língua indígena Cia-Cia na Escola Elementar Hendea, ao sul da cidade de Baubau, Indonésia. Foto: Nyimas Laula/The New York Times

Mais de 700 línguas nativas

“A língua é a riqueza de uma comunidade, um legado”, disse Amirul Tamim, ex-prefeito de Baubau, que tem sido fundamental nos esforços para preservar a língua cia-cia. “A língua mostra a civilização de uma tribo, e uma língua sem seu próprio alfabeto perde sua autenticidade.”

Os preservacionistas inicialmente tentaram usar a escrita árabe para a cia-cia porque a língua cronometrada por sílabas, diferentemente da língua nacional da Indonésia, não podia ser facilmente transliterada para o alfabeto romano. Em Buton, a maioria das pessoas fala o dialeto wolio, que é escrito no alfabeto árabe desde 1500. Mas o árabe acabou se mostrando inadequado para a cia-cia, que tem mais em comum com o coreano.

“Emprestamos o hangul para preservar nossa língua”

Em 2009, o hangul foi introduzido como uma escrita para a cia-cia após uma visita de acadêmicos sul-coreanos. Dois instrutores foram enviados de Baubau para a Coreia do Sul para aprender hangul e desenvolver um método para usá-lo para ensinar a cia-cia.

Abidin, um falante nativo de cia-cia que, como muitos indonésios, atende por um único nome, foi um deles. Ele passou seis meses na Universidade Nacional de Seul e é considerado o pioneiro na transcrição de cia-cia para hangul.

“Depois que aprendi hangul, descobri que há certos tons e pronúncias da cia-cia que podem ser denotados por caracteres hangul. Não é exatamente o mesmo, mas é muito próximo”, disse Abidin.

“Pegamos emprestado o hangul para preservar nossa língua. Misturamos e combinamos o alfabeto antigo e moderno, o que o torna exclusivamente cia-cia”, disse ele, referindo-se a alguns caracteres hangul que raramente são usados em coreano atualmente.

Uma casa tradicional Cia-Cia na península de Sulawesi do Sudeste, na Indonésia. Foto: Nyimas Laula/The New York Times

“A cultura da Indonésia é diversa e resiliente”

Alguns críticos levantaram preocupações sobre o uso do hangul, dizendo que isso poderia levar à dominação cultural ou distorcer a identidade da comunidade. Mas outros argumentam que a mistura internacional poderia beneficiar o processo de preservação.

“A cultura da Indonésia é diversa e resiliente”, disse Amirul, o ex-prefeito. “Não vamos nos fechar para a entrada de outras culturas. Temos os meios para preservar nossa língua tradicional, então por que permitir que ela seja extinta?” A Universidade Nacional de Seul tentou por vários anos promulgar o hangul — que foi desenvolvido por um rei coreano, Sejong, nos anos 1400 — como uma escrita para línguas sem um sistema de escrita. A cia-cia foi seu único sucesso. Até mesmo esse programa, sob o qual alunos do ensino fundamental ao médio aprendiam hangul, foi arquivado em Baubau por uma década devido à falta de professores, entre outros problemas. Ele ganhou novo impulso depois que um dicionário de cia-cia foi publicado em 2020, que usa caracteres hangul e fornece uma tradução da palavra para o bahasa, idioma nacional.

“É fácil aprender hangul”

No distrito de Sorawolio, em Baubau, hoje, os nomes de ruas, escolas e instalações públicas são exibidos nos alfabetos romano e coreano. As escolas fizeram seus próprios livros didáticos e os alunos da quarta à sexta série aprendem a escrita coreana.

“É fácil aprender hangul porque já estamos familiarizados com as palavras, pois falamos em casa”, disse Nurfin, 24, que já esteve entre as três melhores alunas de sua classe de hangul. “Ainda me lembro de algumas, mas como raramente as uso, esqueci muitas.”

A cia-cia continua sendo uma língua amplamente falada. Relativamente poucos membros da tribo são fluentes em hangul. A língua também enfrenta pressão do domínio do Bahasa.

“É bom ter uma forma escrita da língua, mas mais importante ainda é tê-la falada e usada na vida diária”, disse Djunuddin, um ancião local, sobre a cia-cia. “As crianças de hoje em dia não falam mais a língua cia-cia. Elas estão tão acostumadas a usar o bahasa que só nós, a geração mais velha, ainda falamos”, disse ele. Muitas palavras nativas foram perdidas, disse ele.

Placas de rua escritas em Bahasa Indonesia, a língua nacional, e Cia-Cia, usando a escrita Hangul, no distrito de Sorawolio, em Baubau, Indonésia. Foto: Nyimas Laula/The New York Times

Quando uma língua se extingue

Medos sobre o futuro da tribo levaram os anciãos e acadêmicos da comunidade a trabalharem juntos para preservar a língua. Palavras nativas estão sendo continuamente coletadas e escritas em hangul, com a orientação dos anciãos. Os pais estão sendo encorajados a falar cia-cia com seus filhos em casa e contos populares estão sendo transcritos para o hangul para a geração mais jovem aprender.

“Quando uma língua se extingue, a identidade, a sabedoria local daquela tribo também desaparecem”, disse La Ode Alirman, um sociólogo que mora em Baubau. “Ao documentar nossos contos populares, passamos nossa sabedoria local, a história de nossos ancestrais, nossa memória e identidade da tribo para a próxima geração para que eles a guardem”.

