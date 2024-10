Lista de repatriados brasileiros do Líbano tem 215 nomes; segundo voo deve ocorrer semana que vem

O governo informou que a lista da primeira missão para resgatar brasileiros do Líbano tem 215 nomes. O voo estava previsto para partir de Beirute nesta sexta-feira, 4, mas foi adiado para sábado, 5 por falta de segurança.

"Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia", afirma a nota do Itamaraty nesta sexta-feira. Na véspera, fortes bombardeios foram registrados nos arredores do aeroporto internacional de Beirute. Hoje, novos ataques atingiram o sul da capital libanesa, interrompendo a principal travessia de fronteira com a Síria.

Aeronave da FAB será empregada nas missões de repatriação de cidadãos no Líbano Foto: Suboficial Johnson/Força Aérea Brasileira

A aeronave destacada para a operação, um um Airbus A330-200 – chamado de KC-30 pela Força Aérea Brasileira (FAB) –, decolou na madrugada de quarta-feira, 2, da Base Aérea do Galeão, no Rio e deveria partir nesta sexta-feira da capital libanesa. A expectativa inicial era de que chegasse ao Brasil no sábado, 5, às 08h, no aeroporto de Guarulhos.

Segundo o Itamaraty, quase 3 mil pessoas pediram o retorno para o Brasil. A prioridade, neste primeiro momento, será para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica.

O comandante da FAB, tentente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno afirmou que o Brasil pretende de resgatar 500 pessoas por semana.

“Temos um número de, em torno de 500 pessoas por semana. É um número que conseguimos manter. Lá nós fomos o segundo país a chegar em Tel-Aviv. Agora, tivemos a informação de que pousaram no Líbano somente quatro países, com previsão de hoje pousarem mais dois. Nós seríamos o sétimo país a desembarcar, quiçá com a aeronave que trará mais pessoas em cada voo”, comentou o militar.

A expectativa é que o segundo voo parta na quarta-feira, 9 e que os brasileiros embarquem no vetor da FAB no dia seguinte de Beirute.

As discussões sobre a resgate de brasileiros no Líbano ocorrem desde semana passada. No sábado, 28, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu em Nova York com o chanceler libanês, Abdallah Rashid Bou Habib, para discutir os ataques aéreos israelenses e o impacto para a população civil libanesa, além da situação da comunidade brasileira no país.

Com a intensificação do combate e a incursão terrestre pelo Exército Israelense em território libanês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou, na segunda-feira, 30, a promoção da missão de repatriação.

A expectativa é que a missão, batizada “Raízes do Cedro”, ocorra pelo aeroporto de Beirute enquanto ele ainda está aberto. Outras possibilidades, como o uso de bases aéreas russas dentro do território da Síria são mapeadas pela FAB e o governo brasileiro.

Na semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, morreram em bombardeios contra o no Vale do Bekaa, um subúrbio de Beirute, no dia 23 de setembro. Há cerca de três semanas, o Líbano tem sofrido de maneira mais intensa com os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute e no Vale do Bekaa. Na madrugada desta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil), Israel iniciou uma incursão terrestre no Líbano, a primeira desde 2006.

