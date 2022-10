Liz Truss ainda está no cargo, mas não mais no poder; leia análise

LONDRES - Kwasi Kwarteng pode ter sido uma grande figura, mas provou ser o proverbial elefante em uma loja de cristal como secretário do Tesouro do Reino Unido. Ele estava repetidamente errado, mas nunca em dúvida. Seu conceito central era de que a confiança - seja de seu partido, do público ou dos mercados - poderia ser presumida em vez de conquistada. Demiti-lo pode ser a primeira jogada inteligente de Liz Truss como primeira-ministra.

Mas embora Kwarteng tenha sido substituído por Jeremy Hunt, Truss não está livre de problemas. Nenhuma dupla de primeiro-ministro e secretário recente esteve mais alinhada em política e ideologia – ou talvez mais próxima pessoalmente - do que os dois. Ao perder Kwarteng, Truss efetivamente teve de abandonar todo o seu projeto de governo.

Não que a primeira-ministra vá admitir tudo isso. Truss claramente vem da escola de liderança “nunca se desculpe, nunca explique”. Mas isso só funciona se os erros forem pequenos e o poder detido for substancial, ou se o líder for respeitado e amplamente confiável.

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, e seu então secretário do Tesouro, Kwasi Kwarteng, visitam obra em Kent; alinhamento político, ideológico e pessoal Foto: Dylan Martinez/AP - 23/09/2022

Truss perdeu o apoio da grande maioria de seus colegas parlamentares, tem os índices de aprovação pública mais baixos já registrados e destruiu a credibilidade de seu governo com os mercados. Sua única esperança agora é mostrar que entende seus erros e tem planos para corrigi-los.

No entanto, ela não chegou a esse ponto ainda. Nesta sexta-feira, ela parecia culpar os mercados por seus problemas, dizendo que partes de seu programa “foram mais longe e mais rápido do que os mercados esperavam”. Ela restabeleceu o plano de Rishi Sunak (seu adversário na disputa pelo cargo) de aumentar os impostos corporativos para 25%, que seu governo havia desistido. Mas não havia indicação em sua declaração ou respostas de que ela entendesse por que o mercado reagiu daquela forma, elevando as taxas de hipoteca e os custos do serviço da dívida do governo.

A Trussononomia, como passou a ser chamada, baseava-se na suposição de que uma política de cortes agressivos de impostos financiados por endividamento público a juros baixos e combinados com reformas do lado da oferta proporcionaria uma taxa mais alta de crescimento econômico. Se ela tivesse adotado uma abordagem mais gradual para implementar medidas e feito um maior balanço das condições de mercado em movimento, essa agenda política ainda poderia estar viva.

Chefe de governo de fato

Em vez disso, a dupla Truss-Kwarteng atingiu vários alvos ao mesmo tempo, mirando-os de forma descuidada. O resultado tem sido mais danos às famílias (especialmente aquelas com hipotecas), à posição fiscal do governo e à reputação internacional do Reino Unido. Não é de se admirar que ela não respondesse à pergunta de por que ela deveria ficar quando ele tinha de ir.

Que tipo de secretário Jeremy Hunt será? Em suma, um poderoso em um governo terminalmente fraco. Primeiros-ministros e secretários são frequentemente centros de poder concorrentes. Mas neste caso, não há competição real. Truss não pode se dar ao luxo de perder outro secretário do Tesouro ou cair ainda mais nas pesquisas. Isso faz de Hunt o chefe de governo de fato, qualquer que seja o seu título. Se o Reino Unido terá uma liderança coerente depende de Hunt, Truss e o gabinete mais amplo concordarem com uma estratégia revisada.