Reino Unido acusa Israel de impedir entrada de duas parlamentares britânicas

“É inaceitável, contraprodutivo e muito preocupante que duas legisladoras britânicas em uma delegação parlamentar a Israel tenham sido detidas e impedidas de entrar por autoridades israelenses”, declarou Lammy em um comunicado publicado no site oficial do governo do Reino Unido.

“O foco do governo britânico continua a ser assegurar o retorno à trégua e as negociações para conter o derramamento de sangue, liberar os reféns e acabar com o conflito em Gaza”, acrescentou o ministro.