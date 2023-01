Londres testa tinta antixixi para ‘se vingar’ de boêmios que urinam na rua

LONDRES - Os moradores do Soho, bairro icônico de Londres conhecido por sua intensa vida noturna, não aguentam mais o cheiro de xixi nas ruas. Boa parte do quase 1 milhão de libras que a capital britânica usa para limpeza urbana todo ano é destinada à lavagem da urina acumulada sobre muros e calçadas.

Um projeto apresentado pelo Conselho Distrital de Westminster quer impedir a prática utilizando um recurso para, em alguma medida, se vingar dos homens que costumam se aliviar na rua.

Trata-se de uma “tinta antixixi”, que promete repelir a urina em locais públicos, fazendo com que ela respingue mais e atinja, por exemplo, as roupas de quem está descumprindo as regras. A substância é transparente, de modo que boêmios apertados não possam identificar em que área seria “seguro” urinar.

Placa em que se lê "este muro não é um mictório" pendurada em área onde foi usado o spray antixixi: problema crônico nos becos de Londres Foto: Isabel Infantes/AFP

A proposta peculiar foi uma resposta a mais de 3.000 reclamações da população ao Legislativo local e se inspira em experiências semelhantes na Alemanha. “Obviamente, a urina não é agradável. Nossos moradores estão com raiva”, disse Aicha Less, que tem cargo equivalente ao de vereadora, à agência de notícias AFP. “Vamos ver a diferença em seis meses e se vai haver menos odor”, acrescentou, defendendo o direito “a viver num ambiente limpo e seguro”.

No Soho, há placas pintadas com avisos como “esta parede não é um mictório”. Os alertas se somam à legislação londrina, que pune com multas de 50 a 80 libras quem trata locais públicos como banheiro.

Vereadora Aicha Less joga água em muro onde tinta antixixi foi usada para mostrar como ela espirra muito mais ao ter contato com a parede: alerta para os mal-educados Foto: Isabel Infantes/AFP

Segundo Tim Lord, dirigente de uma associação de moradores do Soho, há mais de 400 estabelecimentos no bairro com autorização para a venda de bebidas alcoólicas. Pelo menos cem deles ficam abertos até de madrugada. “À noite há milhares de pessoas bebendo aqui e, neste verão [do hemisfério Norte], o Soho fedia. Se a tinta antixixi funcionar, vai reduzir o problema das ruas malcheirosas, e isso é algo que deve ser apreciado.”

Embora o Soho tenha vários mictórios portáteis distribuídos em pontos estratégicos nas noites de quinta-feira a domingo, banheiros públicos praticamente desapareceram: alguns foram fechados durante a fase mais crítica da pandemia de Covid e não reabriram quando a crise sanitária foi amenizada.

Funcionários da limpeza de rua de Londres preparam o spray antixixi que será aplicado em muros no Soho, bairro boêmio de Londres Foto: Isabel Infantes/AFP

Na visão de Lord, é um “problema inglês”. “Você não precisa viajar muito na Europa ou na América do Norte para encontrar banheiros públicos limpos e bem administrados. O Soho é uma região histórica importante de Londres, construída nos anos 1650. Só queremos que nosso conselho cuide disso.”/AFP