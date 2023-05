A soberba de Macron e a falta de liderança em tempos difíceis; leia a coluna de Lourival Sant’Anna

Escrevo de Paris, onde o aniversário da vitória dos aliados sobre os nazistas, na segunda-feira, foi comemorado sob um esquema de segurança para evitar que manifestantes contrários à reforma da previdência perturbassem a celebração. A esquerda usou as imagens de Emmanuel Macron ao lado do pequeno número de participantes como prova do isolamento do presidente francês.

Foram feitas até comparações com a coroação do rei Charles, dois dias antes, que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas de Londres. Na verdade, a comemoração do fim da 2.ª Guerra não costuma reunir multidões em Paris.

O verdadeiro contraste ocorreu em Moscou. O “Dia da Vitória”, que os russos comemoram no dia 9 de maio, costuma ser usado por Vladimir Putin para exibir suas armas mais modernas. Dessa vez, o único tanque na parada foi um T-34, da época da 2.ª Guerra. Em outras cidades, o evento foi cancelado, aparentemente por medo de ataques ucranianos.

Se a aparição do velho tanque soviético simbolizou a degradação do equipamento, do efetivo e do moral das Forças Armadas russas, a “solidão” de Macron na Avenida Champs Elysées ilustrou a impopularidade da reforma.

Aniversário da vitória dos aliados sobre os nazistas foi comemorado sob um esquema de segurança para evitar manifestantes Foto: AP / AP

Conversando com um casal francês, ele jornalista de uma grande emissora e ela assessora de uma subprefeitura de Paris, ambos reconheceram que a elevação da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos, provavelmente, seja necessária, mas o problema foi a forma de impô-la.

Temendo derrota na Assembleia Nacional, Macron usou um mecanismo constitucional para decretar a reforma, sem passar pelo Parlamento. A atitude se somou a uma percepção de arrogância que já se tinha do presidente: “Ele acha que sabe o que é melhor para nós”, me disseram. Ambos votaram em Macron.

Continua após a publicidade

Mesmo com a elevação, a França ainda continua na metade de baixo do ranking da União Europeia, no que se refere à idade mínima para se aposentar. Políticas que retiram direitos, mesmo que contribuam para equilibrar as contas públicas, nunca são populares.

Mas é possível reduzir a resistência, com um estilo de liderança que cria proximidade com a população. Foi o que provaram o presidente francês François Mitterrand, de esquerda, e o chanceler alemão Helmut Kohl, de direita, quando lideraram o projeto da criação da UE, nos anos 90.

A transformação da Comunidade Econômica Europeia em uma federação era impopular, por retirar soberania dos países, mas o carisma de Mitterrand e a simplicidade de Kohl foram cruciais para sua aceitação. Macron, que na quinta-feira anunciou um pacote de “reindustrialização” de 1,7 bilhão de euros, poderia seguir o mesmo programa reformista com menos transtornos se parecesse mais humilde e mais próximo dos franceses comuns.