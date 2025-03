Opinião | Donald Trump trabalha para derrubar os pilares da justiça social nos EUA

Donald Trump está derrubando os pilares da relativa igualdade de oportunidades, justiça racial, tolerância, prosperidade e segurança, conquistadas pelos americanos com esforço e talento ao longo de décadas.

Ele anunciou o fechamento do Departamento de Educação, encarregado de conceder bolsas para alunos de baixa renda e com deficiências, e verbas para capacitação profissional. O departamento não influi em currículos e conteúdos, a cargo de Estados e municípios. É um ataque à mobilidade social, que garante não só justiça e paz social, mas também o máximo aproveitamento do potencial dos americanos, independentemente de renda e condição física. Isso contribui para o êxito do capitalismo americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe sua assinatura em uma ordem executiva no Salão Oval da Casa Branca, em Washington: fim das políticas de diversidade e inclusão Foto: Mandel Ngan / AFP

Trump indultou dois policiais brancos condenados pela morte do jovem negro Karon Hylton-Brown. Agora, Elon Musk, dono do X e mais influente assessor do presidente, defende o indulto ao policial branco Derek Chauvin, que asfixiou até a morte o negro George Floyd, com o joelho sobre seu pescoço.

Trump só pode anular as condenações federais contra Chauvin, que somam 20 anos. Ele também cumpre penas estaduais, de 22 anos e meio. Mas esses indultos transmitem a mensagem de que a vida dos negros tem menos importância do que a liberdade de seus assassinos brancos.

No primeiro dia de governo, Trump decretou que o Estado americano só reconhece os sexos masculino e feminino. Seguiram-se expurgos nas Forças Armadas de oficiais vinculados à diversidade e eliminação de programas de saúde de transição de gênero, entre outras supressões de direitos.

O presidente está desorganizando a economia americana e solapando sua competitividade, com as tarifas de importação, aplicadas ou anunciadas. Todos os setores produtivos do país estão integrados à cadeia de valores global e se beneficiam de matérias-primas, insumos, partes e componentes de menor custo, assim como os consumidores têm acesso a produtos mais baratos, graças às tarifas baixas.

Tanto é assim que os índices das bolsas de valores americanas têm sofrido sucessivas quedas. O mercado sofre com as ameaças de tarifas e com as incertezas criadas pelas idas e vindas de Trump.

A Agência de Segurança e Infraestrutura Cibernética recebeu ordens de não monitorar nem relatar ameaças russas – sua principal atividade -- e o Comando Cibernético, de suspender as operações cibernéticas ofensivas contra a Rússia. Trump quer derrubar a lei, aprovada com apoio de republicanos, que baniu o acesso da China a chips sofisticados.

Esses são apenas alguns exemplos de como o presidente americano governa contra os interesses de seu país.