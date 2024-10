O avanço das tropas israelenses no sul do Líbano demonstra que o objetivo é varrer a presença do Hezbollah de uma área que se estende além do Rio Litani, 29 km ao norte da fronteira, tradicional marco da zona de segurança observado por Israel, um território de 800 quilômetros quadrados. Um porta-voz israelense em idioma árabe advertiu os moradores a se retirar de 25 localidades para o norte do Rio Awali, a 45 km do Litani.

A Força Aérea israelense tem bombardeado centenas de alvos por dia no Líbano, principalmente nos redutos do Hezbollah: sul e leste do país e sul de Beirute. Tem atacado também o centro de Beirute, onde haveria um centro de inteligência do grupo xiita, e os dois lados da fronteira com a Síria, por onde passam as linhas de suprimento de armas e munição.