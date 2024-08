A crise entre Brasil e Nicarágua revelou o tamanho da resistência do presidente Lula em se distanciar dos regimes ditatoriais de esquerda que ele apoia há duas décadas. Só um pedido irrecusável, do papa Francisco, pôde mover a balança do governo em favor da democracia, em detrimento das afinidades ideológicas. Ainda assim, com muita hesitação.

Publicidade

Luis Lacalle Pou e Gabriel Boric já haviam protestado em maio de 2023, em Brasília, contra a atitude de Lula de relativizar o conceito de democracia e acolher Maduro com homenagens na véspera da Cúpula Sul-Americana.

A ausência do embaixador brasileiro decorreu de decisão do governo de esfriar as relações com o regime sandinista. Isso, depois que o papa Francisco pediu a Lula, em junho do ano passado, que convencesse Ortega a libertar o bispo Rolando Álvarez. Preso desde 2022, o bispo havia se recusado a embarcar em um avião para os Estados Unidos, com outros 222 presos políticos.

Arquivo: Lula recebe Daniel Ortega em Brasília, 28 de julho de 2010. Foto: Eraldo Peres/Associated Press

Confinado numa solitária sem ventilação, apelidada de “Inferninho”, na penitenciária de segurança máxima La Modelo, Álvarez foi condenado a 26 anos de prisão por “desprezo às instituições do país e espalhar notícias falsas”. O Vaticano fez gestões para que o bispo, junto com outros 18 religiosos, fossem desterrados para Roma, o que acabou acontecendo em janeiro.

A Igreja Católica nicaraguense está engajada na luta pelos direitos humanos.

A opressão aumentou em 2021, quando Ortega, no poder desde 2007, partiu para mais uma reeleição. O regime prendeu 34 líderes oposicionistas, incluindo sete candidatos a presidente.

Publicidade

Numa das investidas do regime contra a Igreja, a polícia invadiu em 2023 a casa das irmãs da Fraternidade Pobres de Jesus Cristo, na cidade de León, e expulsou da Nicarágua quatro religiosas de origem brasileira. O Ministério do Interior anulou o estatuto jurídico da fraternidade e confiscou todos os bens das freiras.

A conduta do regime nicaraguense expôs as contradições de Lula. Católico, ele surgiu como líder sindical na luta contra a ditadura militar, na qual a Igreja teve papel fundamental.

A Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) também critica há décadas as arbitrariedades do regime bolivariano. Na quinta-feira, a CEV qualificou de “ilegal e eticamente inaceitável” que “não seja reconhecida a vontade do povo”, referindo-se à fraudulenta reeleição de Maduro. Mas os religiosos não foram brindados com um apelo do papa.

Nicolás Maduro fala com a imprensa na Suprema Corte da Venezuela. Foto: Matias Delacroix/Associated Press

Lula fecha os olhos para a opressão bolivariana, limitando-se a pedir que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo regime, apresente as atas que dão a vitória de Maduro. Os fiscais oposicionistas copiaram as atas autênticas na noite da apuração e as publicaram na internet, enquanto o CNE tirava o próprio sistema do ar para impedir sua transmissão.

Sobre a esperança, nutrida por Lula, de negociação do regime com a líder da oposição, María Corina Machado, o poderoso vice-presidente do partido do regime, Diosdado Cabello, foi claro na sexta-feira: “Ela não está em condições de negociar nada. Ela tem que prestar contas à Justiça”. Maduro prometeu prendê-la.

Publicidade

Lula continua apegado aos populistas de esquerda que chegaram ao poder pela via democrática e capturaram o Estado para se perpetuar no poder, com apoio do presidente brasileiro em seus dois primeiros mandatos: Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador (condenado por corrupção com a Odebrecht) e Daniel Ortega.

Agora, é obrigado a escolher entre seus compromissos históricos com o populismo autoritário ou com a democracia.