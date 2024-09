As mentiras espalhadas por Donald Trump e seu vice, J.D. Vance, sobre imigrantes haitianos sequestrando bichos de estimação para comer em Springfield, Ohio, é um dos capítulos mais assombrosos e repugnantes da normalização de políticos inconsequentes.

O caso de Springfield é ainda mais grave, porque atinge uma comunidade específica, como comprovam as ameaças de bombas. A cidade de 60 mil habitantes recebeu entre 12 mil e 20 mil imigrantes haitianos, no total, nos últimos 7 anos. Eles receberam status de proteção provisória, uma residência legal temporária para atender a demanda de mão de obra.

Rica cidade industrial no passado, Springfield entrou em decadência com a transferência de indústrias para a China e o México, entre outros países, no rastro da globalização. A população caiu de 80 mil para 60 mil. Casas foram abandonadas e escolas, fechadas.

Em 2017, início do governo Trump, uma fábrica japonesa e outras indústrias se instalaram na cidade, atraídas por incentivos municipais, imóveis baratos e acesso a duas estradas estaduais. Mas não havia mão de obra. Foi aí que os haitianos começaram a chegar. Eles reavivaram a cidade, recuperando casas e jardins, mandando crianças para as escolas, pagando impostos, movimentando o comércio e serviços.

No debate de terça-feira, Trump afirmou que imigrantes haitianos em Ohio estavam se alimentando de pets, o que foi desmentido por autoridades locais. Foto: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

As casas passaram a ser alugadas por vários trabalhadores, com capacidade de pagar mais do que uma família, o que inflacionou o preço da moradia. Os imigrantes fazem filas nos postos de saúde de madrugada, dificultando o atendimento aos americanos. Os custos das escolas públicas se elevaram, com a necessidade de contratação de professores de inglês, para atender às crianças haitianas.

O descontentamento com esses transtornos passou a ser vocalizado em audiências públicas depois de um acidente de trânsito no ano passado. Uma van invadiu uma pista desrespeitando a preferencial e bateu em um ônibus escolar com 22 crianças. Um menino de 11 anos foi lançado pela janela e morreu.

O motorista do ônibus era um haitiano de 36 anos. Ele foi submetido a testes, que mostraram que não tinha consumido álcool nem drogas. Mesmo assim, foi condenado por homicídio culposo (não-intencional). O acidente revoltou a população, que culpou o haitiano. O pai do garoto foi a uma audiência pública e disse que o motorista do ônibus não teve culpa alguma, e que preferiria que seu filho tivesse sido morto por um branco de 60 anos, para que sua memória fosse preservada e seu caso não fosse explorado politicamente.