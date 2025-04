Opinião | Tarifas de Trump vão reforçar os instintos autoritários já em ascensão no mundo

A guerra comercial lançada por Donald Trump empobrecerá os EUA e o restante do mundo. Ela cria oportunidades para a China e o Brasil. Mas será um incentivo ao nacionalismo, populismo e autoritarismo. As tarifas são o instrumento para Trump concentrar poder. A sobrevivência das empresas depende agora do poder imperial de Trump, que pode cobrar o que quiser delas para restaurar sua viabilidade.

A imposição das tarifas a mais de 60 países parte de premissas e parâmetros falsos. Ao anunciá-las, Trump disse que “os EUA foram proporcionalmente mais ricos do que em qualquer outra época” entre 1789 e 1913, quando as tarifas eram mais altas e não havia imposto de renda. Em valores ajustados pela inflação, o PIB americano é hoje 23 vezes maior do que em 1913 e a renda per capita se multiplicou por 6.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas a mais de 60 países. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

PUBLICIDADE A Lei Smoot-Hawley, que elevou as tarifas em 1930 com a intenção de proteger agricultores e indústrias americanas dos efeitos da Grande Depressão, desencadeou uma guerra comercial que aprofundou a crise econômica. O assessor de Comércio da Casa Branca, Pete Navarro, afirmou que as tarifas atribuídas a cada país levaram em conta barreiras não-tarifárias: impostos sobre valor agregado, obstáculos regulatórios, restrições de licenças, quotas, manipulação cambial, subsídios, atrasos e burocracias.

Não é verdade, até porque seria impossível expressar tudo isso em um número. O que eles fizeram foi dividir o déficit comercial pelas importações dos EUA em relação a cada país, em dólares, tirando uma porcentagem. Trump alegou que, como os EUA são “gentis”, dividiram esse número pela metade para definir a tarifa “recíproca”.

São alíquotas aleatórias, arbitrárias e extorsivas. Os americanos apreciam carros alemães e japoneses, vinhos franceses, queijos italianos, manufaturas chinesas, café colombiano, frutas mexicanas. O Brasil festejou a tarifa de “apenas” 10%, alíquota mínima aplicada. Pelo critério de Trump, o Brasil devia aplicar tarifa de 7,5%.

Os rivais China, Japão e Coreia do Sul anunciaram a retomada das negociações para um acordo de livre comércio, iniciadas em 2012, e o fortalecimento da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP), que reúne 15 países.

Segunda maior economia, a China emerge como parceiro confiável, em contraste com os EUA, que rompem contratos. As commodities agrícolas do Brasil e da Argentina substituirão as americanas.

A guerra comercial reforçará os instintos autoritários já em ascensão no mundo. Os políticos competirão entre si para provar quem protege melhor seu povo de um mundo hostil, governado não por contratos, mas pela força bruta.