Opinião | A lição do primeiro líder a entender que Trump leva sua doutrina da ‘pilhagem geopolítica’ a sério

Era fim de novembro, e Trump mal tinha ganhado a eleição de Kamala Harris, quando Trudeau fez uma apressada visita a Mar-a-Lago, o quartel general informal da cúpula trumpista. O líder canadense estava com a popularidade em baixa, pressionado pelo aumento do custo de vida no país. Àquela altura, o então presidente eleito prometia impor tarifas de 25% as produtos importados do Canadá e do México.

Trudeau viu na ameaça um risco e uma oportunidade. As tarifas poderiam agravar ainda mais o já combalido cenário econômico canadense, mas um afago a Trump, com quem ele já havia trabalhado diplomaticamente entre 2017 e 2021 para renegociar o Nafta com sucesso, poderia impulsionar algo diferente para o restante do mandato.