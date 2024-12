Análise | Como as guerras da Ucrânia e Gaza deixaram Assad sem o apoio dos aliados Rússia e Irã

Vladimir Putin e Ali Khamenei eram os melhores amigos de Bashar Assad. Mas quando ficou claro em Teerã e Moscou que a queda do açougueiro de Damasco era uma questão de ‘quando’ e não ‘se’ os dois lhe viraram as costas rapidinho, para conter o tamanho do prejuízo que se avizinha para russos e iranianos.

Essa relação próxima, aliada à queda de Saddam, possibilitou aos iranianos construir o chamado Eixo da Resistência, uma reunião de grupos e regimes inspirados e financiados pela revolução xiita, que se estendia do Irã ao Líbano, passando pelo Iraque e a Síria.

Assad só não caiu antes, durante o auge da guerra civil, porque Moscou e Teerã bancaram a resistência aos rebeldes sunitas que tentavam há 13 anos derrubá-lo. Enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana mandava consultores e homens de elite para lutar contra os rebeldes, Putin testava seus caças Sukhoi e os mísseis balísticos que um dia usaria na Ucrânia para defender o ditador.

Deu certo por um bom tempo, até que o Irã e a Rússia decidiram provocar as duas piores guerras da atualidade, em Gaza e na Ucrânia.

Putin comprometeu todo seu potencial econômico e bélico com o conflito na Ucrânia. Em dois anos, conseguiu ocupar o Donbas, a área oriental da Ucrânia de minoria russa. Mas a guerra de atrito é lenta e qualquer ganho é obtido a duras penas. Moscou não teria como despender recursos para ajudar Assad e não moveu um dedo para ajudar o aliado.

A rapidez com que Putin desistiu de respaldar o parceiro é um indicativo de que a guerra na Ucrânia consome mais recursos do Exército russo do que uma observação menos acurada poderia indicar. Em outras palavras, o Kremlin tem conseguido pequenos avanços na Ucrânia, mas o custo disso é cada vez maior.

Foto de Bashar Assad é pisoteada durante um protesto em frente ao consulado sírio em Istambul. Foto: Kemal Aslan/AFP

Já o Irã financiou o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, além dar apoio logístico, militar e financeiro ao Hezbollah e outros grupos. A resposta israelense não só desmontou o Hamas como aniquilou o Hezbollah e atingiu com mísseis alvos da Guarda Revolucionária e do programa de mísseis balísticos iranianos.

Resumindo, russos e iranianos perdem um aliado importante num momento em que estão fragilizados e comprometidos com conflitos que lhes drenam recursos cruciais, com ambos regimes submetidos a sanções ocidentais. Por isso, Putin e Khamenei preferiram perder os anéis aos dedos e se retiraram da Síria. A questão agora é saber como o Hayat Tahrir al-Sham, que nada mais é que uma nova versão da Frente Al-Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, vai liderar a transição na Síria. Jihadistas sunitas, eles desprezam tanto o secularismo que Assad representa, e que ajudou a forjar a aliança do seu partido Baath com os soviéticos lá atrás, quanto o xiismo dos aiatolás iranianos. As portas de Latakia e Tartus podem se fechar para o Kremlin e tudo indica que a Guarda Revolucionária já não terá mais passe livre na Síria.

Com isso, Putin perderá um ativo importante no Mediterrâneo, e o Eixo da Resistência, que já estava enfraquecido pelas vitórias de Israel contra o Hamas e o Hezbollah, se vê sem mais um ponto de sustentação.

No cenário regional, quem mais ganha com isso são os sauditas. O Irã está enfraquecido e há um grupo radical sunita do outro lado das colinas do Golan que pode fazer pressão contra Israel.