Opinião | Tarifas de Trump são contraditórias, prejudicam seu próprio eleitorado e aceleram declínio americano

Do ponto de vista externo, claro, a desindustrialização possibilitou a ascensão da China ao status de superpotência. Entre o ano 2000 e 2023, segundo o Banco Mundial, a exportação de bens e serviços chineses saltou de US$ 250 bilhões para US$ 3,5 trilhões. Hoje, a China forma mais de um terço dos engenheiros do planeta e a porção do PIB destinada a investimentos ultrapassa os 40%. Nos setores produtivos, os chineses já parecem à frente dos americanos e brigam para se sobressair em inovação. Estão atrás em Defesa e, claro, no setor financeiro.

Os defensores de Trump e os burocratas encarregados de dar um verniz racional aos seus anseios protecionistas dizem que as tarifas tem dois objetivos principais. O primeiro é forçar indústrias a voltar a produzir nos EUA e recriar as vagas que foram embora do cinturão da ferrugem.

O segundo é mais complexo. Consiste, ao mesmo tempo, em diminuir a valorização do dólar frente as outras moedas internacionais, sem que ele perca o status de moeda de reserva global, e, ao mesmo tempo diminuir o déficit fiscal americano.