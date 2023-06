Lukashenko afirma que Belarus já está recebendo armas táticas nucleares da Rússia

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o país já está recebendo armas táticas nucleares da Rússia em uma entrevista para uma emissora estatal de Moscou.

No final de maio, o país que é forte aliado do governo do presidente russo, Vladimir Putin, havia anunciado o acordo para abrigar armas nucleares táticas russas.

Belarus é um país importante na região por fazer fronteira com a Ucrânia e com Polônia, Letônia e Lituânia, três países que são membros da Otan. Lukashenko disponibilizou o país para receber mísseis de longo alcance da Rússia.

É a primeira vez desde a década de 1990 que Moscou implementa armas nucleares fora do território russo.

O presidente russo Vladimir Putin, à esquerda, e o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko falam durante sua reunião na residência Bocharov Ruchei na cidade resort de Sochi, Rússia, sexta-feira, 9 de junho de 2023 Foto: Gavriil Grigorov / AP

Putin

Em entrevista coletiva na sexta-feira, 9, Putin afirmou que as armas seriam enviadas a Belarus em Julho.

“Como vocês sabem, o acondicionamento das instalações (para armas nucleares) será concluído em 7 ou 8 de julho, e imediatamente tomaremos as medidas relacionadas ao envio das armas em questão para seu território”, disse Putin em entrevista com Lukashenko, em Sochi, no sudoeste da Rússia.

“Tudo está progredindo de acordo com o planejado”, acrescentou o presidente russo.

A implantação começará pouco antes da cúpula da Otan marcada para 11 e 12 de julho na Lituânia. A reunião vai discutir a candidatura da Ucrânia para se juntar à aliança militar.

As armas nucleares “táticas” podem causar danos imensos, mas seu raio de destruição é menor do que o das armas nucleares “estratégicas”.

A ameaça de armas nucleares tem sido utilizada por Putin desde que ele ordenou a invasão na Ucrânia, em fevereiro do ano passado. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que não viram nenhum esforço do país até então para mover ou empregar suas armas nucleares, mas as preocupações permanecem.

Resposta ao Ocidente

Autoridades russas e bielorrussas também classificaram a medida como impulsionada pelas hostilidades do Ocidente. “A implantação de armas nucleares não estratégicas é uma resposta eficaz à política agressiva de países hostis a nós”, disse o ministro da Defesa bielorrusso, Viktor Khrenin,

“No contexto de uma escalada extremamente acentuada de ameaças nas fronteiras ocidentais da Rússia e de Belarus, foi tomada a decisão de tomar contramedidas na esfera militar-nuclear”, apontou o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu.

Putin argumentou que, ao implantar suas armas nucleares táticas em Belarus, a Rússia segue o exemplo dos Estados Unidos, observando que os EUA têm armas nucleares baseadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia./AFP