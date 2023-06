Lula almoça com presidente da Itália antes de encontro com papa Francisco

ENVIADO ESPECIAL A ROMA E AO VATICANO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com honras pelo presidente da Itália, Sergio Matarella, nesta quarta-feira, dia 21.

Lula chegou ao Palácio Quirinal, residência e gabinete de Matarella, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. O chanceler Mauro Vieira é o único ministro brasileiro no encontro.

Eles devem conversar sobre as relações entre os países e assuntos como a guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente da Itália, Sérgio Matarella, em visita oficial a Roma nesta quarta-feira, 21 Foto: Ricardo Stuckert/ Presidência do Brasil

Lula tem defendido que o País mantenha uma posição de equilíbrio ao abordar a guerra, o que diverge do apoio oferecido pela Itália e União Europeia à Ucrânia.

O encontro é o primeiro de Lula com autoridades públicas do país. Mais cedo, ele recebeu políticos italianos no hotel Gran Meliá Villa Agrippina, onde se hospedou.

Encontro com o Papa

Lula seguirá do almoço para uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano, e depois encontrará a primeira-ministra Giorgia Meloni, do partido de direita Irmãos da Itália.

O presidente encerra a passagem na Itália com uma visita ao prefeito de Roma, Roberto Gualteri.